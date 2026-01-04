Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio enfrentó a colado que entró sin boleta a su festival de electrónica

Yeferson Cossio expuso a un colado que entró a su festival de electrónica sin contar con boleta: así fue divertido momento.

Ingrid Jaramillo Rojas
Yeferson Cossio atrapó a colado en su festival: ¿Qué pasó con el intruso sin boleta?
Yeferson Cossio atrapó a colado en su festival: ¿Qué pasó con el intruso sin boleta? (Foto Canal RCN).

Yeferson Cossio, reconocido influenciador colombiano, reapareció en redes sociales para mostrar a sus seguidores cómo transcurría su festival de electrónica en Cartagena. Sin embargo, en una de sus publicaciones, una divertida escena llamó la atención de los internautas, pues el creador de contenido expuso a un “colado” que ingresó al evento sin su respectiva boleta.

¿Quién fue el colado en el festival de electrónica de Yeferson Cossio?

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yeferson Cossio expuso a un “colado” en su evento de electrónica que se llevó a cabo durante el primer fin de semana del 2026.

Un perrito se coló al festival de Cossio y así reaccionó el influencer
Un perrito se coló al festival de Cossio y así reaccionó el influencer. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido expuso a un perrito callejero que ingresó al lugar y lejos de lo que muchos creerían, decidió acogerlo para darle de comer e hidratarlo. La escena generó todo tipo de reacciones en donde internautas elogiaron a Cossio por su buen corazón.

“¿Quién es un colado? ¿Usted de dónde se metió? ¿Por qué se metió sin boleta? ¡Págame, págame!”, se le escucha decir al influenciador mientras le da una hamburguesa al perrito y lo consiente.

Vale la pena destacar que Yeferson ha dedicado parte de su vida a ayudar fundaciones de animalitos y donar esterilizaciones masivas en zonas donde el abandono es constante para evitar que estos sufran. Así mismo, ha acogido en su hogar a varios caninos que ha ido rescatando con el paso del tiempo.

¿Cómo reaccionaron los internautas al gesto de Yeferson Cossio?

Como era de esperar el gesto de Yeferson Cossio con el supuesto colado a su festival de electrónica no pasó desapercibido en las redes sociales en donde decenas de internautas aplaudieron su actitud al acoger al perrito callejero para darle de comer e hidratarlo, mientras su evento continuaba con éxito.

Comentarios como: “qué ternurita, pobre perrito, se veía con mucha hambre”, “Una de las cosas que siempre he destacado de Yeferson es su amor por los animalitos, independientemente de cómo sea él como persona”, “el perrito festivalero no existe: el perrito festivalero en cuestión”, fueron algunos de los que destacaron en la publicación.

Un perrito invade el festival de Yeferson Cossio
Un perrito invade el festival de Yeferson Cossio. (Foto Canal RCN).
