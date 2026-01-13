Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio compartió nuevo diagnóstico médico tras fallas en su corazón: ¿mejoró o empeoró?

Yeferson Cossio se pronunció acerca de su nuevo diagnóstico médico tras fallas en el corazón y ser intervenido de urgencia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Yeferson Cossio compartió nuevo diagnóstico médico tras fallas en su corazón: ¿cómo está su salud?
¿Cuál es el estado de salud actual de Yeferson Cossio tras fallas en su corazón? | Fotos: Canal RCN y Freepik.

En las últimas semanas, el creador de contenido digital Yeferson Cossio ha causado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas acerca de su estado de salud en el que se reflejó que tuvo algunas fallas en su corazón.

Sin duda, la noticia ha causado gran preocupación por parte de sus seguidores, quienes se han encontrado bajo la expectativa acerca de los detalles acerca del estado de su salud actual.

¿Cuál fue la reciente confesión que hizo Yeferson Cossio acerca de su estado de salud?

Cabe destacar que Yeferson Cossio suele tener una especial conexión con sus seguidores al contarles varios acontecimientos de su vida al ser un reconocido creador de contenido digital, quien ha adquirido gran popularidad en los últimos años.

Yeferson Cossio compartió nuevo diagnóstico médico tras fallas en su corazón: ¿cómo está su salud?
Esto dijo recientemente Yeferson Cossio sobre su estado de salud. | Foto: Canal RCN

Recientemente, el influenciador se pronunció, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de doce millones de seguidores, una nueva declaración acerca de su estado de salud, expresando las siguientes palabras:

“Acá vamos, me van a hacer un electro. Estoy esperando resultados y ya dependiendo de esto, me hacen una intervención en el corazón hoy y la otra es en una semana. Espero no me dejen hospitalizado otra vez”, añadió Yeferson Cossio.

¿En qué estado se encuentra en la actualidad el corazón de Yeferson Cossio?

Desde luego, las hermanas de Yeferson y el mismo, han compartido varios acontecimientos de su vida personal, en especial, por cómo se encuentra su estado de salud actual.

Yeferson Cossio compartió nuevo diagnóstico médico tras fallas en su corazón: ¿cómo está su salud?
¿Qué se sabe del estado de salud actual de Yeferson Cossio? | Foto: Freepik

Por esta razón, el influenciador también les detalló a sus seguidores acerca del actual estado en el que se encuentra su corazón, según la reciente intervención médica a la que fue sometido:

“Mi corazón está un poco mejor, me salvé del ecocardiograma transesofágico y de la cardioversión eléctrica que me iban a hacer hoy. Pero la próxima semana sí me tengo que hacer un aislamiento eléctrico de venas pulmonares”, señaló.

Por el momento, los allegados y seguidores de Yeferson le han enviado su incondicional apoyo para que tenga mejorías en su corazón, en especial, por las complicaciones de salud en las que ha sido sometido en las últimas semanas.

