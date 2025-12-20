Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio causa revuelo al aparecer en video con tres mujeres: así fue el momento

Yeferson Cossio compartió un llamativo video en redes sociales con tres mujeres y sus seguidores no dudaron en reaccionar.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Yeferson Cossio recreó una escena humorística que también despertó algunas críticas.
Yeferson Cossio recreó una divertida situación, pero generó algunas críticas. Foto: Canal RCN

Yeferson Cossio se ha consolidado como uno de los mejores creadores de contenido del país. Con situaciones de humor y cotidianas, el antioqueño ha logrado llamar la atención de miles de internautas.

¿Cuál fue el video de Yeferson Cossio con tres mujeres en una habitación?

En Instagram, donde ya superó los 12 millones de seguidores, Cossio compartió un video que desató diversas reacciones.

El video en mención muestra a Cossio entrando a una habitación con tres mujeres, aunque ninguna de ellas es su novia, Carolina Gómez.

En el primer momento, las jóvenes se agachan y él hace lo propio, desatando confusión. Claramente, las mujeres pensaban en algo muy distinto a lo que quería hacer Cossio o al menos eso fue lo que quiso transmitir.

Los seguidores del paisa reaccionaron con risas por la situación evidenciada, mientras que otros afirmaron que harían lo mismo que él si pasaran por lo mismo.


“Somos muy inocentes”,escribió el influenciador junto al video, que en pocos minutos ya había recibido 30 mil “likes” y otro gran número de comentarios.

“Tan lindo, tan inocentes”, “soy así bro”, “todos a orar”, “la carita de él”, “así somos los hombres”, “tan poco creativos”, fueron algunos de los comentarios que dejaron seguidores del antioqueño.

Yeferson Cossio tiene una relación sentimental con la tiktoker Carolina Gómez, con quien pronto subirá al altar. Recientemente, el creador de contenido publicó en redes un romántico momento junto a su futura esposa.

En el clip se le ve a ambos vestidos de blanco a la orilla del mar, mientras bailan suavemente y se dan amorosos besos al ritmo de música en inglés. La escena refleja la estabilidad emocional que la pareja atraviesa y lo enamorados que están.

Yeferson Cossio enternece las redes.
Yeferson Cossio se casará muy pronto con su novia, Carolina Gómez, creadora de contenido. (Foto Canal RCN)

Los fans del influencer siguen a la expectativa de la fecha en que él se casaría con Gómez. La pareja quiere dar ese paso definitivo tras afrontar una pequeña crisis que, incluso, provocó que terminaran.

Esa ruptura tomó por sorpresa a todos, pero luego hubo reconciliación y hoy la pareja está feliz con el paso que dará.

La hermana de Yeferson, Cintia Cossio, también ha vivido un año inolvidable. La joven se reconcilió con Jhoan López y le dieron la bienvenida a su segundo hijo. El próximo en traer un pequeño al mundo podría ser el propio Yeferson. En más de una ocasión, el joven ha manifestado que ser padre es algo que anhela.

El 2026 le aguarda nuevos retos a los Cossio. Matrimonio, viajes y más contenido seguramente vendrán con los hermanos influenciadores.

