Yaya Muñoz se sumó a la tendencia de la IA con el Grinch: así quedó el resultado en fotos

Yaya Muñoz no se quiso quedar atrás y le pidió a la IA que le creara imágenes estilo realistas con el Grinch en Navidad.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yaya Muñoz
Yaya Muñoz se sumó a la tendencia de la IA con el Grinch: así quedó el resultado en fotos | Foto del Canal RCN.

La inteligencia artificial (IA) se convirtió en una posibilidad de crear "mundos" que antes se creía que eran imposibles. Esta herramienta tecnológica se ha apoderado del mundo del entretenimiento, puntualmente de los famosos.

¿Cuál es la tendencia de la IA con el Grinch?

Como Navidad está a poco de darse, se generó una tendencia en redes sociales en el que las mujeres de la farándula han creado distintas imágenes con IA de acuerdo a ciertas características e instrucciones.

Varias reconocidas famosas, entre periodistas, influencers y demás, se sumaron a la mencionada tendencia en la que el icónico personaje Grinch es el protagonista.

Lo que realizan las figuras públicas es crear fotos con inteligencia artificial en el que el resultado es de ellas con el Grinch en distintos escenarios de Navidad, así que la presentadora Yaya Muñoz no se quedó atrás.

Yaya Muñoz
Yaya Muñoz es presentadora y locutora | Foto del Canal RCN.

Yaya Muñoz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, se incorporó a la tendencia del Grinch con ayuda de la IA y publicó el resultado en varias fotografías.

¿Cómo quedó Yaya Muñoz en las fotos con el Grinch?

A través de su perfil oficial de Instagram, donde pronto llega al millón y medio de seguidores, la presentadora y locutora demostró lo satisfecha que quedó con el poder de la IA. Esto porque logró aparecer con el gruñón personaje de Navidad, como si fuese una composición real.

"Me uno a la tendencia IA, ¿cuál fue la más parecida?", se lee en la descripción del post.

Como pasa con este tipo de publicaciones, los seguidores e internautas comentaron el post con las fotografías. Entonces, se leen mensajes como: "Todas me gustan", "Hermosa como siempre", "la 3 es mi favorita", entre muchos más.

 

El 2025 para Yaya Muñoz fue fructifico, laboral y sentimentalmente. Después de su participación en La casa de los famosos Colombia, incrementó su visibilidad y ahora es panelista de un reconocido programa.

Por otro lado, confirmó su relación sentimental con el influenciador fitness José Rodríguez. No obstante, desde hace un considerable tiempo no han vuelto a aparecer juntos en las redes sociales.

