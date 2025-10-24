Yaya Muñoz reveló qué tal son los dotes culinarios de su novio, José Rodríguez

Yaya Muñoz compartió en sus redes sociales un momento con su pareja, el también exparticipante de La casa de los famosos Colombia, José Rodríguez, quien decidió sorprenderla preparándole el desayuno, y aunque el detalle parecía sencillo, el gesto despertó una ola de comentarios entre sus fans.

¿Cuál fue el gesto de José Rodríguez que conmovió a sus seguidores?

A través de sus historias, Yaya mostró el instante en el que José estaba en la cocina preparando lo que sería su desayuno y entre risas, la creadora de contenido grabó parte del proceso y expresó lo afortunada que se sentía de tener a alguien que, sin ser un chef profesional, se tomara el tiempo de cocinar para ella.

En el video se observa a José concentrado frente a la estufa, intentando hacer unos huevos revueltos mientras Yaya lo animaba desde la cámara, muchos seguidores aplaudieron la espontaneidad de la pareja y el hecho de compartir momentos reales, sin embargo, no faltaron quienes se fijaron en los detalles culinarios y comentaron que el resultado de los huevos “dejaba mucho que desear”.

¿Cómo reaccionó Yaya Muñoz ante las críticas de sus seguidores?

Lejos de molestarse, Yaya tomó con humor las opiniones de sus seguidores y aseguró que lo que realmente importaba no era el resultado final del desayuno, sino el gesto y la intención detrás de él.

El gesto de José Rodríguez conmovió a los seguidores de la pareja, que no dejaron de aplaudir el detalle. Foto | Canal RCN.

Sus palabras reflejaron una vez más la dinámica que ambos han mostrado desde que salieron del reality, una relación basada en el apoyo mutuo y se ha convertido en una de las favoritas del público, especialmente porque no temen mostrarse tal y como son.

¿Qué representa este momento para Yaya Muñoz y sus seguidores?

Más allá del desayuno, los seguidores de Yaya vieron en esta publicación una muestra de lo importante que es valorar los gestos simples en una relación, especialmente en un entorno donde muchas figuras públicas comparten solo lujos y perfección.

Yaya Muñoz mostró el tierno desayuno que su pareja le preparó y derritió las redes. Foto | Canal RCN.

El pequeño detalle culinario terminó siendo una declaración de amor sencilla pero significativa, pues José demostró cómo hacer sentir especial a la persona que se ama.