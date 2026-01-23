Yaya Muñoz reacciona en vivo a pregunta de su mamá sobre José y su respuesta sorprende

Yaya Muñoz reaccionó a una pregunta que le hizo su mamá sobre su ex, José Rodríguez, mientras la creadora de contenido digital realizaba un en vivo en sus redes sociales.

¿Cuál fue la pregunta de la mamá de Yaya que generó su reacción?

Recientemente, la influencer se encontraba interactuando con sus seguidores cuando su mamá intervino en la conversación haciéndole una inesperada pregunta que no pasó desapercibida sobre su ex.

Mientras Yaya realizaba el en vivo, de fondo se escuchó a su mamá hacerle una pregunta directa sobre José Rodríguez y qué pasaría si llegaba a encontrárselo.

Ante esto, Yaya Muñoz reaccionó de inmediato y respondió: “Normal, lo saludo. Es una persona que quiero, respeto y admiro”.

Luego, entre risas, la creadora de contenido le dijo: “Mamá, mamá, usted es mi hater”, cuestionándole cómo le hacía ese tipo de preguntas en pleno en vivo. De fondo, su mamá insistía en que José le caía bien, a lo que Yaya respondió: “Yo sé”.

¿Por qué Yaya Muñoz y José Rodríguez terminaron su relación?

Recientemente se conoció que la pareja conformada por José Rodríguez y Yaya Muñoz dio por terminada su relación, una historia que comenzó durante su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido fue quien confirmó la ruptura luego de que circularan rumores de separación, en medio de su participación en el programa digital de Dímelo King.

Yaya reveló qué pasaría si se encuentra con José, tras la pregunta de su mamá. (Foto: Canal RCN)

En medio de la conversación en vivo, explicó que ya no estaban juntos; sin embargo, prefirió no revelar las verdaderas razones por las que habrían puesto fin a su relación de casi un año.

Sin duda, a Yaya Muñoz se le ha visto muy concentrada en su faceta laboral y recientemente compartió unas imágenes firmando nuevamente para el programa digital, un logro que la tiene muy orgullosa y feliz.

Y como era de suponerse, los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales, donde muchos internautas les piden que regresen, pues, según ellos, no habría un motivo de peso para no volver tras las palabras de Yaya Muñoz.