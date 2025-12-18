Yaya Muñoz paga 10 millones por apuesta en vivo y genera rumores sobre cómo contribuyó José

Yaya Muñoz volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras cumplir una apuesta que había hecho por su equipo favorito, el Deportes Tolima.

¿Por qué Yaya Muñoz tuvo que pagar 10 millones de pesos?

La creadora de contenido había apostado 10 millones de pesos al triunfo del Tolima en un reciente partido; sin embargo, el resultado no fue el esperado y terminó perdiendo la apuesta.

Lejos de evadir la situación, Yaya decidió asumirla públicamente y mostrar cómo cumplió con el pago en un reciente episodio de Tamo en vivo.

En el video, la influencer compartió el momento en el que mostraba y contaba el dinero, tomándose la situación con humor y dejando claro que sí cancela sus apuestas.

“Cuéntenlos, por favor, que no quiero que estén diciendo que no pagué completo”, dijo mientras mostraba el fajo de billetes.

Mientras sostenía el fajo de billetes frente a la cámara, señaló que por algo que ella siempre se caracteriza es de cumplir con lo prometido y que tiene palabra.

Yaya Muñoz cumple su apuesta y paga 10 millones en vivo: ¡así reaccionó Dímelo King!. (Foto: Canal RCN)

“Yo soy una mujer que cumple”, asegurando que es conocida por tener palabra y que siempre asume sus compromisos.

¿Cómo reaccionó Dímelo King al pago de la apuesta de Yaya Muñoz?

Antes de que Yaya mostrara públicamente el dinero, Dímelo King expresó su duda sobre si esto realmente sucedería, comentando que la influencer había llegado hablando de maquillaje y otros temas.

“Yo quiero que sepas que no estés evadiendo tus responsabilidades y que quiero que me canceles mi dinero”, le dijo públicamente a Yaya,

Además, le recordando a Yaya que la apuesta había sido realizada en medio de una transmisión en vivo y que debía entregarle el dinero en efectivo.

“Yo soy una mujer que trabaja”, dijo Yaya mientras le daba la plata en efectivo a Dímelo King quien de inmediato comenzó a contarla en vivo y diciendo que eran los 10 millones más fáciles que se había ganado.

Por supuesto, este acto de Yaya generó comentarios y opiniones, no obstante muchos sobre su relación y la división de los gastos con su pareja, José: “Mínimo ahí van 5 millones de ella y 5 de José”.