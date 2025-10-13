Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yaya Muñoz causó revuelo al revelar cómo maneja sus finanzas con José Rodríguez

Yaya Muñoz causó polémica tras contar detalles inesperados sobre cómo organiza sus finanzas junto a José Rodríguez.

Así es como Yaya Muñoz y José Rodríguez organizan sus finanzas
Yaya Muñoz revela cómo maneja el dinero con José Rodríguez y desata debate en redes. (Foto Canal RCN).

Yaya Muñoz volvió a ser tendencia en redes sociales tras revelar cómo maneja sus finanzas con su pareja, José Rodríguez, con quien actualmente convive. Esto ocurrió luego de que en redes circularan comentarios que aseguraban que ella lo mantenía.

¿Cómo maneja la economía de su hogar Yaya Muñoz y José Rodríguez?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia Yaya Muñoz causó revuelo en las redes sociales luego de confirmar en vivo cómo manejaba sus finanzas junto a José Rodríguez, con quien vive actualmente.

Así administra Yaya Muñoz su dinero con José Rodríguez, su actual pareja sentimental
Revelan cómo Yaya Muñoz maneja su dinero con José Rodríguez y las redes enloquecen. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido digital rompió el silencio tras varias semanas desde que comenzó a correr el rumor de que ella era quien respondía por todos los gastos del hogar, y José no aportaba nada. Pues vale la pena recordar que una vez ambos salieron de La casa de los famosos Colombia decidieron llevar su relación sentimental a otro nivel y vivir juntos.

Según comentó Yaya, los gastos con José Rodríguez se dividen en un 50/50, un modelo en el que ambas personas aportan la misma cantidad de dinero para solventar los gastos de su hogar, o relación sentimental.

“Los gastos se dividen 50 y 50, pero yo me siento muy bien con eso, porque somos un equipo, estamos trabajando juntos por algo”

Yaya Muñoz contó cómo organiza sus finanzas con José Rodríguez
aya Muñoz aclaró cómo se dividen los gastos con su pareja José Rodríguez. (Foto Canal RCN).

Así mismo, Yaya comentó que en anteriores relaciones sentimentales ella era quien disfrutaba de todo sin poner ni un solo peso, pero esto no significaba que estuviera feliz.

"En otras relaciones yo no pagaba el 50, a mí me pagaban todo, pero no me sentía feliz, yo ahora me siento muy feliz, siento que tengo un equipo”

¿Yaya Muñoz envió contundente mensaje a sus haters?

Finalmente, la creadora de contenido envió un contundente mensaje a quienes continúan afirmando que ella es quien corre con todos los gastos en su relación sentimental, pues aseguró que no tiene problema alguno en que continúen tergiversando asuntos que solo le competen a su pareja y a ella.

“Tengo al hombre más papasito y si ustedes quieren pensar que yo lo mantengo, pues piénselo”

