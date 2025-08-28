Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yana Karpova y Marlon Solórzano se cansaron de las críticas: así respondieron

Yana Karpova y Marlon Solórzano pusieron freno a las críticas y respondieron de manera directa a sus haters.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Cómo reaccionaron Yana Karpova y Marlon Solórzano a las críticas que no paran?
Yana Karpova y Marlon Solórzano no aguantaron más: esta fue su respuesta a críticas. (Foto Canal RCN).

Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, y su pareja Yana Karpova se cansaron de las críticas y respondieron de manera contundente a quienes aseguran que su relación no es real.

¿Qué dijeron Yana Karpova y Marlon Solórzano tras cansarse de las críticas?

En un reciente en vivo por medio de la plataforma de video TikTok, en donde acumulan una gran cantidad de seguidores, Marlon Solórzano y Yana Karpova demostraron una vez más que su relación es real al mostrarse ante la cámara muy amorosos.

Así enfrentaron Yana Karpova y Marlon Solórzano los comentarios que los incomodan
Críticas sin freno: la inesperada reacción de Yana Karpova y Marlon Solórzano. (Foto Canal RCN).

"¿Pura falsedad? Amor, no nos creen que estamos bien”, mencionó Yana Karpova obteniendo como respuesta por parte de Marlon que les demostrarían que sí estaban juntos procediendo a darle un beso y acariciar su rostro.

Así mismo, entre risas, la influenciadora rusa comentó que además de demostrar su amor en público también contaban con más pruebas, pero que estas no podían compartirlas en redes sociales, algo que los internautas interpretaron como videos inapropiados para el público.

"Tenemos otros videos, pero no se los podemos mostrar. Tenemos más pruebas, pero no”

¿Por qué internautas cuestionan la veracidad de la relación entre Marlon y Yana?

Vale la pena recordar que, según se lee en redes sociales, una de las razones por las que los internautas no creen en la veracidad del romance entre Marlon Solórzano y Yana Karpova es el historial sentimental del influenciador.

Yana Karpova y Marlon Solórzano respondieron tras cansarse de las críticas
Así reaccionaron Yana Karpova y Marlon Solórzano a los constantes comentarios. (Foto Canal RCN).

Primero, tuvo un fugaz amorío con Karina García que no terminó en buenos términos y, poco después, declaró su interés en Melissa Gate, otra exparticipante de La casa de los famosos Colombia, con quien compartió tiempo en el reality.

Finalmente, tras la finalización del programa, Marlon sorprendió al revelar que en realidad estaba enamorado de Yana Karpova, quien justo en ese momento había puesto fin a su relación con Cris Valencia.

Por esta razón, no sorprende que varios internautas pongan en duda la autenticidad de este nuevo romance, señalando que todo ocurrió demasiado rápido y con varios amores de por medio. Por lo pronto, Yana y Marlon continúan disfrutando de su relación, tal y como lo mostraron recientemente.

