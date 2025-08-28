Mateo Varela sorprendió con revelación sobre su salud: “Así tengo mis ojos”

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Mateo Varela 'Peluche', sorprendió a sus seguidores recientemente al revelarles la condición de salud que tiene y se ve reflejada en sus ojos.

¿Qué le pasó a Mateo Varela 'Peluche' en los ojos? Así luce

El deportista Mateo Varela 'Peluche' se ha mantenido activo en sus redes sociales tras el final de La casa de los famosos Colombia, ya sea mostrando sus proyectos personales o su relación con la actriz Norma Nivia.

Sin embargo, en la jornada del 28 de agosto el antioqueño sorprendió a sus seguidores al revelarles la curiosa condición de salud que tiene y que se le manifiesta en sus ojos.

Mateo compartió unas imágenes en sus historias de Instagram en donde les mostró a sus seguidores que tenía gran parte de sus ojos rojos.

Así tengo mis ojos y eso que hoy amanecí mejor.

Mateo Varela reveló la condición que tiene en sus ojos. (Foto Canal RCN)

¿Cuál es la condición que tiene Mateo Varela 'Peluche' en los ojos?

Mateo Varela dejó ver cómo tenía varios vasos de sus ojos rotos y cómo los tenía de irritados, algo que él explico que le pasaba cuando estaba estresado, con dolor de cabeza o triste.

Esto me sucede cuando estoy estresado, cuando estoy triste o cuando me da dolor de cabeza.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia no dio más detalles de su condición y como era de esperarse sus imágenes impactaron a sus seguidores.

Aunque Mateo Varela no ha revelado la condición médica que padece, según los expertos podría tratarse de una reacción física común asociada al cansancio, la tensión acumulada o ciertos malestares habituales.

En estos casos, los vasos sanguíneos de los ojos tienden a dilatarse, provocando el enrojecimiento ocular. También podría estar relacionado con migrañas, fatiga visual o incluso con la somatización de las emociones, donde el cuerpo manifiesta de manera visible lo que ocurre en el plano emocional.