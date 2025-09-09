Yana Karpova reveló cómo soltó a Cris Valencia luego de ser pareja de Marlon Solórzano

En los últimos meses, Yana Karpova y Marlon Solórzano han protagonizado ser una de las parejas más destacadas en el mundo del entretenimiento tras confirmar su noviazgo. Así también, se han ganado la atención de muchos de sus seguidores al ser una de las parejas más virales en el mundo del entretenimiento.

Por su parte, la pareja recibió la cordial invitación por parte del programa de ‘Buen Día, Colombia’, del Canal RCN , en el que les contaron a los televidentes varios acontecimientos de su vida personal y cómo coincidieron. También, Yana recordó la manera en la que terminó por completo su exrelación con Cris Valencia.

Así empezó la especial historia amorosa entre Yana Karpova y Marlon Solórzano

Cabe destacar que este 9 de septiembre, Yana Karpova y Marlon Solórzano fueron invitados al programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’ en el que explicaron cómo surgió su historia de amor, pues expresaron las siguientes palabras:

“Nosotros llevamos dos meses en estos momentos. Nosotros, básicamente, empezamos a salir desde que fuimos a Cartagena. Allá, tuvimos una contratación para un trabajo y causalmente, pues estábamos el mismo hotel y allá empezamos a coincidir. Todo fue espectacular. Así que, progresivamente, todo empezó a fluir”, añadió Marlon Solórzano.

¿Qué canción le dedicó Yana Karpova a Cris Valencia? | Foto: Canal RCN

Durante la entrevista, Yana y Marlon confirmaron que han tenido la oportunidad de construir una gran historia de amor, pues les han demostrado a sus seguidores mediante sus redes sociales que se la llevan de una excelente manera. Así también, revelaron que se han sentido sumamente orgullosos de las experiencias que han construido en pareja.

¿Qué hizo Yana Karpova luego de terminar su relación con Cris Valencia?

Es clave recordar que Yana Karpova reveló durante la entrevista que hace varios meses, soltó de manera radical a Cris Valencia, su expareja , mediante una canción, la cual se llama: ‘Expiró tu momento’.

Por su parte, Yana afirmó que la letra de esta canción surgió en las últimas vivencias que tuvo con el artista Cris Valencia, con quien tuvo una relación sentimental hace varios meses. Además, expresó que se sintió sumamente orgullosa de poder avanzar con su vida.

De este modo, Yana, o también conocida como ‘La rusa’, les contó a los televidentes varios de sus proyectos musicales. También, expresó que está atravesando por una de las etapas más importantes de su vida al compartir su vida junto a creador de contenido digital, Marlon Solórzano.