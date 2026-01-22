Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Yana Karpova, ex de Cris Valencia se casó? Foto de la cantante rusa genera dudas

La cantante rusa, Yana Karpova, sorprendió a sus seguidores tras mostrarse vestida con traje de novia junto a su pareja.

Juan David Velásquez
Yana Karpova apareció vestida con vestido de novia
Yana Karpova sorprendió al mostrarse con vestido de novia. (Fotos Canal RCN)

La cantante rusa Yana Karpova, quien saltó a la fama por su amistad con el streamer WestCol y su noviazgo con el cantante Cris Valencia.

¿Yana Karpova, ex de Cris Valencia, se casó?

La relación de la rusa y Cris Valencia fue bastante comentada en ese entonces, sin embargo, de manera sorpresiva llegó a su final cuando se creían que pasaban por su mejor momento.

Tras su ruptura, meses después la modelo empezó a ser relacionada con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, Marlon Solórzano, con quien tiempo después tuvo un noviazgo.

Aunque parecía que iban bien con su relación amorosa, también de manera sorpresiva empezaron a dejarse de ver juntos, hasta que el actor rompió el silencio y reveló que ya no estaban juntos.

Ahora cuando parecía que estaba soltera, la rusa decidió sorprender a sus fanáticos en las últimas horas al publicar unas fotos en las que se dejó ver con vestido de novia.

Yana Karpova insinúa que quiere un bebé.
Yana Karpova comparte foto con vestido de novia. (Foto Canal RCN)

¿Cuáles fueron las fotos que publicó Yana Karpova con vestido de novia?

Yana Karpova compartió una fotografía suya en la que se mostró junto a su pareja Angel Urriola, mejor conocido como “El Urri” con vestidos de matrimonio.

En la imagen el influenciador panameño se ve con un smoking blanco con moño negro y la cantante rusa con un traje característico de novia de color blanco.

Lo curioso es que la misma Yana lo compartió en sus redes sociales y dejó un mensaje en el que habló sobre el amor hacia su pareja por encima de si tiene o no dinero.

El significado de la foto es que no importa quien seas si uno ama a alguien de verdad lo quiere sin importar que pasa o que dice la gente


Aunque la foto parece casi real, al parecer, la cantante rusa la habría generado a través de inteligencia artificial, no obstante, esta demuestra lo enamorada que está Yana y los posibles planes de llegar al altar que tienen con el panameño.

Yana Karpova reveló que se casó en el pasado, ¿con quién fue?

Yana Karpova ha generado gran revuelo con esta foto vestida de blanco, sin embargo, es importante resaltar que la modelo rusa había confesado que se había casado años atrás.

La cantante rusa reveló que tras mudarse a Colombia conoció una persona de la cual se enamoró hasta el punto de contraer matrimonio, sin embargo, no ha revelado hasta el momento la identidad de ese hombre.

Aunque asegura que estaba completamente enamorada, a las pocas semanas de estar casados decidieron por acuerdo mutuo poner punto final a su matrimonio.

