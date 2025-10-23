Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

WestCol rompió el silencio sobre Aida Victoria Merlano en transmisión en vivo: "Me cuesta"

WestCol se sinceró sobre lo que siente por la influenciadora Aida Victoria Merlano y si volvería o no con ella tras su ruptura.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
WestCol se sinceró sobre Aida Victoria Merlano
WestCol habló sobre Aida Victoria Merlano y sus exparejas. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El streamer Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como WestCol, se sinceró recientemente en medio de una transmisión en vivo sobre sus exparejas.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó WestCol cuando le preguntaron por Aida Victoria Merlano?

WestCol ha estado apoderándose de las tendencias en los últimos días luego de su evento de boxeo de Stream Fighters 4 en la capital colombiana.

El antioqueño decidió abrir un espacio de preguntas con sus seguidores en una transmisión en vivo y allí le llovieron preguntas sobre su vida sentimental, especialmente sobre sus exparejas.

Una de las preguntas más frecuentes fue acerca de la razón por la que en varias ocasiones había vuelto con sus exparejas. Frente a esto, WestCol se sinceró.

Lo voy a decir para que la gente deje de chimbi*r, sin mencionar nombres ni nada porque no quiero.

Aida Victoria Merlano
Le preguntaron a WestCol por Aida Victoria Merlano y así contestó. (Foto del Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados

¿WestCol volvería con Aida Victoria Merlano?

El influenciador fue sincero al decir que él era consciente que muchas veces había caído en la tentación de volver con sus exparejas y que esto era algo que él hacía porque sentía que eran las únicas mujeres que estaban con él sin ningún tipo de interés monetario o de reconocimiento.

Esto a mí me pasa y se lo reconozco porque a mi me cuesta mucho conocer personas, a mí me da mucha pereza conocer a alguien, en el punto que está uno, uno no sabe si lo quieren por ser uno, por el dinero, la fama...

Precisamente, el influenciador fue sincero al decir que era una persona que ya no le gustaba conocer gente nueva y mucho menos mujeres porque sentía que todas lo trataban como si fueran el amor de su vida.

Yo caigo en ese mismo Triángulo de las Bermudas porque siento que hay un poco de lealtad.

Frente al tema de Aida Victoria Merlano, WestCol fue directo al revelar sin mencionar su nombre que estuvo a punto de volver a caer y buscarla.

Voy a admitir que hubo hasta cierto momento que yo todavía aunque ustedes no creyeran estuve a punto de caer en el círculo vicioso, en ese Triángulo de las Bermudas.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano cuando le preguntaron por WestCol en entrevista?

Desde que Aida Victoria Merlano volvió a la soltería tras su ruptura con el papá de su hijo, Juan David Tejada, se le ha vuelto a asociar a nivel sentimental con WestCol.

Precisamente, en medio de una entrevista a la influenciadora le preguntaron su opinión por el streamer antioqueño y aunque en principio dio a entender que no iba a contestar, sí lo hizo.

Aida Victoria aseguró que le deseaba a lo mejor a WestCol en sus proyectos y que sentía que se había puesto mejor a nivel físico.

Aida Victoria reaparece en redes tras estar enferma
Aida Victoria revela que ve a WestCol más guapo. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dayro Moreno Talento nacional

Dayro Moreno sorprende con su nuevo look inspirado en Halloween

Dayro Moreno mostró su faceta más creativa con un diseño de uñas oscuro y temático de Halloween que generó todo tipo de reacciones.

Cami Pulgarín apoya a Nicolás Arrieta Ornella Sierra

Exnovio de Ornella Sierra arremete contra Cami Pulgarín tras lanzar indirecta a Javier Gómez

Cami Pulgarín mostró su apoyo a Nicolás Arrieta y la expareja de Ornella Sierra se fue en su contra.

Yina Calderón

Hermanas de Yina Calderón se ríen de ella por renunciar a encuentro con Andrea Valdiri: así les respondió

Las hermanas de Yina Calderón, Leonela y Claudia, se burlaron de ella en un en vivo por cancelar su encuentro con Andrea Valdiri.

Lo más superlike

Las emotivas palabras de despedida de Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos conmovió al despedirse de MasterChef Celebrity: “A cada quien le llega su día”

Tras su eliminación de MasterChef, Luis Fernando Hoyos se despidió de la competencia con unas emotivas palabras.

Feid se disfraza de un personaje de Shrek. Feid

Feid se disfraza de Fiona y las redes no superan su look ¡Imperdible este VIDEO!

Yina Calderón, Andrea Valdiri Viral

Joven terminó muerto por imitar enfrentamiento de Andrea Valdiri y Yina Calderón | VIDEO

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata? Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata?

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?