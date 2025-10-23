WestCol rompió el silencio sobre Aida Victoria Merlano en transmisión en vivo: "Me cuesta"

El streamer Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como WestCol, se sinceró recientemente en medio de una transmisión en vivo sobre sus exparejas.

¿Cómo reaccionó WestCol cuando le preguntaron por Aida Victoria Merlano?

WestCol ha estado apoderándose de las tendencias en los últimos días luego de su evento de boxeo de Stream Fighters 4 en la capital colombiana.

El antioqueño decidió abrir un espacio de preguntas con sus seguidores en una transmisión en vivo y allí le llovieron preguntas sobre su vida sentimental, especialmente sobre sus exparejas.

Una de las preguntas más frecuentes fue acerca de la razón por la que en varias ocasiones había vuelto con sus exparejas. Frente a esto, WestCol se sinceró.

Lo voy a decir para que la gente deje de chimbi*r, sin mencionar nombres ni nada porque no quiero.

¿WestCol volvería con Aida Victoria Merlano?

El influenciador fue sincero al decir que él era consciente que muchas veces había caído en la tentación de volver con sus exparejas y que esto era algo que él hacía porque sentía que eran las únicas mujeres que estaban con él sin ningún tipo de interés monetario o de reconocimiento.

Esto a mí me pasa y se lo reconozco porque a mi me cuesta mucho conocer personas, a mí me da mucha pereza conocer a alguien, en el punto que está uno, uno no sabe si lo quieren por ser uno, por el dinero, la fama...

Precisamente, el influenciador fue sincero al decir que era una persona que ya no le gustaba conocer gente nueva y mucho menos mujeres porque sentía que todas lo trataban como si fueran el amor de su vida.

Yo caigo en ese mismo Triángulo de las Bermudas porque siento que hay un poco de lealtad.

Frente al tema de Aida Victoria Merlano, WestCol fue directo al revelar sin mencionar su nombre que estuvo a punto de volver a caer y buscarla.

Voy a admitir que hubo hasta cierto momento que yo todavía aunque ustedes no creyeran estuve a punto de caer en el círculo vicioso, en ese Triángulo de las Bermudas.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano cuando le preguntaron por WestCol en entrevista?

Desde que Aida Victoria Merlano volvió a la soltería tras su ruptura con el papá de su hijo, Juan David Tejada, se le ha vuelto a asociar a nivel sentimental con WestCol.

Precisamente, en medio de una entrevista a la influenciadora le preguntaron su opinión por el streamer antioqueño y aunque en principio dio a entender que no iba a contestar, sí lo hizo.

Aida Victoria aseguró que le deseaba a lo mejor a WestCol en sus proyectos y que sentía que se había puesto mejor a nivel físico.