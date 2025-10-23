Westcol reveló qué pasó con la entrada de Andrea Valdiri, ¿sí la sabotearon?

El streamer Westcol aclaró qué ocurrió con la entrada de la influenciadora Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 y si en realidad la sabotearon.

¿Cómo fue la entrada de Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

La barranquillera apareció en su enfrentamiento contra Yina Calderón en Stream Fighters 4 acompañada por su hija mayor Isabella Valdiri, su novio Juan Daniel Sepúlveda y otros allegados totalmente emocionada y enérgica.

Además, de mostrar un enorme dragón tipo festival, mostrando parte de su cultura barranquillera y festivalera.

Sin embargo, tuvo que subir al ring sin música, pues ella reveló después que le habrían saboteado la entrada, pues no le pusieron la pista que tenía preparada para el momento, pero detalló que eso no le importó y siguió con la mejor actitud para dar lo mejor de ella en el ring contra la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Westcol sobre las fallas en la entrada de Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

El influenciador indicó que afortunadamente pasó con la barranquillera y no con Yina Calderón, pues la empresaria estaría llorando diciendo que le sabotearon la entrada.

"El equipo de Valdiri envió un video como 10 minutos antes de su salida y el video que enviaron llegó sin audio, eso no fue problema de producción de nosotros. El video que pusimos fue el que ellos enviaron sin audio, a mí me decían no hay ningún fallo, el video es así y yo dije 'de pronto es que viene algo épico', pero fue un problema del audio por ellos", explicó.

Por ahora, Andrea Valdiri no ha dado a conocer qué canción o cuál había sido el audio que pertenecía a su entrada, pero sí se ha mostrado muy feliz por su desempeño y compromiso en el enfrentamiento, en el que Yina Calderón renunció tras sentir que no podía contra la creadora de contenido, según confesó a sus fanáticos.

Andrea Valdiri se encuentra muy emocionada con las nuevas oportunidades que le han llegado tras su participación en el evento de boxeo, que ha dado tanto de qué hablar.