Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Westcol reveló qué pasó con la entrada de Andrea Valdiri, ¿sí la sabotearon?

La entrada de Andrea Valdiri dio de qué hablar por no haber tenido música y Westcol reveló qué sucedió.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Andrea Valdiri en Stream Fighters 4
Westcol sobre la entrada de Andrea Valdiri en Stream Fighters 4/Canal RCN

El streamer Westcol aclaró qué ocurrió con la entrada de la influenciadora Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 y si en realidad la sabotearon.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la entrada de Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

La barranquillera apareció en su enfrentamiento contra Yina Calderón en Stream Fighters 4 acompañada por su hija mayor Isabella Valdiri, su novio Juan Daniel Sepúlveda y otros allegados totalmente emocionada y enérgica.

Así fue la entrada de Andrea Valdiri en stream fighters 4

Además, de mostrar un enorme dragón tipo festival, mostrando parte de su cultura barranquillera y festivalera.

Sin embargo, tuvo que subir al ring sin música, pues ella reveló después que le habrían saboteado la entrada, pues no le pusieron la pista que tenía preparada para el momento, pero detalló que eso no le importó y siguió con la mejor actitud para dar lo mejor de ella en el ring contra la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Westcol sobre las fallas en la entrada de Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

El influenciador indicó que afortunadamente pasó con la barranquillera y no con Yina Calderón, pues la empresaria estaría llorando diciendo que le sabotearon la entrada.

Westcol aclaró polemica con entrada de Andrea Valdiri

"El equipo de Valdiri envió un video como 10 minutos antes de su salida y el video que enviaron llegó sin audio, eso no fue problema de producción de nosotros. El video que pusimos fue el que ellos enviaron sin audio, a mí me decían no hay ningún fallo, el video es así y yo dije 'de pronto es que viene algo épico', pero fue un problema del audio por ellos", explicó.

Artículos relacionados

Por ahora, Andrea Valdiri no ha dado a conocer qué canción o cuál había sido el audio que pertenecía a su entrada, pero sí se ha mostrado muy feliz por su desempeño y compromiso en el enfrentamiento, en el que Yina Calderón renunció tras sentir que no podía contra la creadora de contenido, según confesó a sus fanáticos.

Andrea Valdiri se encuentra muy emocionada con las nuevas oportunidades que le han llegado tras su participación en el evento de boxeo, que ha dado tanto de qué hablar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dayro Moreno Talento nacional

Dayro Moreno sorprende con su nuevo look inspirado en Halloween

Dayro Moreno mostró su faceta más creativa con un diseño de uñas oscuro y temático de Halloween que generó todo tipo de reacciones.

Cami Pulgarín apoya a Nicolás Arrieta Ornella Sierra

Exnovio de Ornella Sierra arremete contra Cami Pulgarín tras lanzar indirecta a Javier Gómez

Cami Pulgarín mostró su apoyo a Nicolás Arrieta y la expareja de Ornella Sierra se fue en su contra.

WestCol se sinceró sobre Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

WestCol rompió el silencio sobre Aida Victoria Merlano en transmisión en vivo: "Me cuesta"

WestCol se sinceró sobre lo que siente por la influenciadora Aida Victoria Merlano y si volvería o no con ella tras su ruptura.

Lo más superlike

Las emotivas palabras de despedida de Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos conmovió al despedirse de MasterChef Celebrity: “A cada quien le llega su día”

Tras su eliminación de MasterChef, Luis Fernando Hoyos se despidió de la competencia con unas emotivas palabras.

Feid se disfraza de un personaje de Shrek. Feid

Feid se disfraza de Fiona y las redes no superan su look ¡Imperdible este VIDEO!

Yina Calderón, Andrea Valdiri Viral

Joven terminó muerto por imitar enfrentamiento de Andrea Valdiri y Yina Calderón | VIDEO

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata? Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata?

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?