Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

WestCol reaccionó al video filtrado del cantante Beéle e Isabella Ladera

El streamer WestCol se mostró preocupado tras la filtración del video de Beéle e Isabella Ladera: "Perdería mi reputación".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
WestCol reaccionó a video de Isabella Ladera y Beéle
WestCol se pronunció sobre el video de Beéle e Isabella Ladera. ()

Los nombres del cantante Beéle y la influenciadora Isabella Ladera se han apoderado de las tendencias el 8 de septiembre por un video que se les filtró de su relación amorosa.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó WestCol al video que se le filtró a Isabella Ladera y Beéle?

El video de Isabella Ladera y Beéle se ha viralizado por todo internet y los comentarios están divididos frente a este hecho.

Han sido miles de internautas los que han reaccionado al video que se le viralizó al cantante y la influenciadora, uno de ellos el streamer WestCol.

Precisamente, el streamer antioqueño se pronunció a través de una transmisión en vivo sobre este video expresando su temor en que le llegara a suceder algo parecido.

WestCol les expresó a sus seguidores que era importante tener con seguridad ese tipo de contenidos porque donde a él le pasara perdería su 'reputación'.

Hay que tener todo con doble seguridad porque se están filtrando videos a mí se me llega a filtrar un video y se me va la reputación a la mierd*.

Artículos relacionados

¿Qué han dicho Isabella Ladera y Beéle sobre su video filtrado?

Tras toda esta ola mediática, un mensaje de la influenciadora ha empezado a ser tomado como su respuesta a toda la polémica del video con Beéle.

Isabella Ladera en su mensaje hizo una alusión a uno de los factores por los que se puede deteriorar la privacidad entre una pareja y es cuando hay una decepción en la relación.

Las mujeres se apagan sexu*lmente si las decepcionas emocionalmente.

El cantante por su parte tras todo el 'boom' mediático de manera inesperada compartió una imagen en sus redes sociales en el que presumió de su gran momentos artístico con su último álbum "Borondo".

Isabella Ladera habría reaccionado a video con Beéle
Isabella Ladera dejó curioso mensaje tras filtración de video con Beéle. (AFP: Giorgio VIERA y Sergi Alexander)

Artículos relacionados

¿Cuál es la canción de Beéle con WestCol que es un éxito?

WestCol tiene una cercana relación con el cantante Beéle tras haber grabado la canción "La plena", una canción con el sello de la disquera del streamer paisa.

Esta canción ha logrado posicionarse como una de las más escuchadas en Colombia y Latinoamérica durante el 2025 con más de 331 millones de reproducciones en plataformas como YouTube.

De ahí que WestCol se haya pronunciado de manera sutil ante la polémica del artista con su expareja, la influenciadora Isabella Ladera.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera y Beéle Talento internacional

Isabella Ladera rompió el silencio tras polémico video filtrado con Beéle: “Estoy devastada”

Isabella Ladera se pronunció públicamente acerca del video filtrado que salió a la luz con el artista Beéle.

Cara Rodríguez, Isabella Ladera y Beéle Talento nacional

Esto publicó Cara en medio del polémico video de Beéle con Isabella Ladera

La influenciadora Cara Rodríguez compartió un mensaje en medio del escándalo de su ex Beéle e Isabella Ladera.

Colombia vs. Venezuela se enfrentan por Eliminatorias Selección Colombia

Venezuela vs. Colombia: así quedaría el partido por la última fecha de Eliminatorias según la IA

La inteligencia artificial sorprendió con su predicción para el partido entre Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias al Mundial.

Lo más superlike

Cómo conseguir el rubio miel de Kate Middleton paso a paso Belleza

Kate Middleton inspira con su rubio miel: ¿cómo alcanzar el tono de tintura que marca tendencia?

El rubio miel de Middleton regresa en 2025 como el tono: versátil, luminoso y fácil de adaptar a cualquier base de cabello.

Video viral de Colplay Talento internacional

Se confirma el divorcio de Kristin Cabot tras video viral con Andy Byron en show de Coldplay

¿Qué papel tuvo Emiro Navarro en el nuevo sketch promocional de Merlina? Emiro Navarro

Emiro Navarro protagonizó importante sketch promocional de Merlina

Shakira celebra los 94 años de su padre con emotivo homenaje Shakira

Shakira celebra los 94 años de su padre con emotivo homenaje y mariachi

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda