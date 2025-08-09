WestCol reaccionó al video filtrado del cantante Beéle e Isabella Ladera

Los nombres del cantante Beéle y la influenciadora Isabella Ladera se han apoderado de las tendencias el 8 de septiembre por un video que se les filtró de su relación amorosa.

¿Cómo reaccionó WestCol al video que se le filtró a Isabella Ladera y Beéle?

El video de Isabella Ladera y Beéle se ha viralizado por todo internet y los comentarios están divididos frente a este hecho.

Han sido miles de internautas los que han reaccionado al video que se le viralizó al cantante y la influenciadora, uno de ellos el streamer WestCol.

Precisamente, el streamer antioqueño se pronunció a través de una transmisión en vivo sobre este video expresando su temor en que le llegara a suceder algo parecido.

WestCol les expresó a sus seguidores que era importante tener con seguridad ese tipo de contenidos porque donde a él le pasara perdería su 'reputación'.

Hay que tener todo con doble seguridad porque se están filtrando videos a mí se me llega a filtrar un video y se me va la reputación a la mierd*.

¿Qué han dicho Isabella Ladera y Beéle sobre su video filtrado?

Tras toda esta ola mediática, un mensaje de la influenciadora ha empezado a ser tomado como su respuesta a toda la polémica del video con Beéle.

Isabella Ladera en su mensaje hizo una alusión a uno de los factores por los que se puede deteriorar la privacidad entre una pareja y es cuando hay una decepción en la relación.

Las mujeres se apagan sexu*lmente si las decepcionas emocionalmente.

El cantante por su parte tras todo el 'boom' mediático de manera inesperada compartió una imagen en sus redes sociales en el que presumió de su gran momentos artístico con su último álbum "Borondo".

Isabella Ladera dejó curioso mensaje tras filtración de video con Beéle. (AFP: Giorgio VIERA y Sergi Alexander)

¿Cuál es la canción de Beéle con WestCol que es un éxito?

WestCol tiene una cercana relación con el cantante Beéle tras haber grabado la canción "La plena", una canción con el sello de la disquera del streamer paisa.

Esta canción ha logrado posicionarse como una de las más escuchadas en Colombia y Latinoamérica durante el 2025 con más de 331 millones de reproducciones en plataformas como YouTube.

De ahí que WestCol se haya pronunciado de manera sutil ante la polémica del artista con su expareja, la influenciadora Isabella Ladera.