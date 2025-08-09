Novio de Karen Sevillano le pide que filtren un video al estilo de Beéle e Isabella Ladera

Una total polémica es la que está protagonizando el cantante Beéle y la creadora de contenido Isabella Ladera. Esto porque se filtró un comprometedor video de la expareja.

¿Qué se sabe del video filtrado de Beéle e Isabella Ladera?

Sí, se viralizó un clip personal del cantante colombiano y la influencer venezolana de cuando tenían un vínculo amoroso. Enseguida, sus nombres comenzaron a ser tendencia y ser mencionados en cada rincón de internet.

No se sabe quién filtró el video, pero lo cierto es que causa controversia. La misma Isabella compartió un comunicado en el que manifestó estar "profundamente devastada", ya que el clip salió a la luz pública sin su consentimiento.

Asimismo, su equipo jurídico apareció diciendo que la modelo no fue quien filtró el video tras señalamientos de que lo habría hecho para ser relevante en los escenarios digitales. Además, empezaron las acciones legales al respecto.

Isabella Ladera y Beéle son tendencia tras filtrarse un video | Foto Sergi Alexander / Getty Images via AFP.

Por su parte, Beéle ha permanecido en silencio hasta nuevo aviso. Sin embargo, como se trata de un tema viral, se sumó la pareja de influencers Karen Sevillano y Neider García.

Lo anterior porque Neider apareció pidiéndole a Karen que filtraran un video de ellos dos, lo cual llamó la atención de sus seguidores e internautas.

¿Cómo Neider García le pidió a Karen Sevillano que filtraran un video de ellos dos?

Neider se acercó a su novia, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, y le planteó la idea de que filtren un clip, así puede que más personas los conozcan. La caleña reaccionó.

"Ay, vea, Neider, no vaya a ser tal. No", dijo Karen Sevillano.

Karen Sevillano y Neider García son de las parejas de influencers más sólidas | Foto del Canal RCN.

Enseguida, García se acercó a Sevillano para mostrarle el video que le gustaría que saliera a la esfera pública, así que la influencer se cuestionó si es que su pareja quiere que lo vean de manera comprometida, hasta el punto que no descartó una infidelidad.

No obstante, en medio de la charla las risas estuvieron presentes, de modo que se trató de una petición en juego, solo porque el tema de Beéle e Isabella Ladera es tendencia y no se puede perder la oportunidad de figurar.