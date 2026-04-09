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Westcol protagoniza curioso momento en China que causó revuelo: terminó nombrando a Aida

Westcol protagonizó un curioso momento al intentar decir una palabra en chino, pero terminó diciendo “Aida”.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El curioso momento de Westcol al nombrar sin querer a Aida en su viaje
Westcol protagonizó un curioso momento en China, y terminó nombrando a su ex. (Foto: Canal RCN y AFP)

Westcol quien se encuentra en medio de un viaje por China y ha estado compartiendo varios detalles de lo que ha sido su experiencia, causó sensación al protagonizar un curioso momento al nombrar a su expareja, Aida Victoria Merlano.

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¿Qué pasó con Westcol al intentar hablar en chino y nombrar a Aida?

El streamer colombiano ha publicado diferentes videos en los que muestra lugares, recorridos y situaciones del día a día durante su estadía.

Sin embargo, uno de esos clips llamó especialmente la atención por una situación inesperada relacionada con su forma de pronunciar una palabra.

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El equipo de trabajo que lo acompaña, encargado de documentar lo que vive durante el viaje, registró el momento en el que Westcol intentó decir una palabra en chino. No obstante, en lugar de pronunciarla correctamente, terminó diciendo “Aida”.

Aida Victoria Merlano en el programa de Yo José Gabriel.

En el video se observa al paisa caminando por una de las ciudades de este país, mientras intenta repetir lo que escucha. Según se alcanza a oír, habría dicho algo similar a “Ahí da”, lo que provocó sensación en redes sociales.

La situación no pasó desapercibida y, tras difundirse el clip, usuarios en redes sociales comenzaron a reaccionar al video, señalando el nombre de su expareja, Aida Victoria Merlano.

¿Cómo reaccionó Westcol al pronunciar sin querer a Aida Victoria Merlano?

Luego de que el video se viralizara, varios comentarios hicieron referencia a la relación que Westcol tuvo con la influencer barranquillera.

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Como se recuerda, ambos mantuvieron una relación que estuvo en el centro de la conversación en redes sociales, especialmente tras el final de la misma.

WestCol sufrió quemadura en China

Tras la difusión del video, algunos usuarios reaccionaron con comentarios como: “Se puso más feliz al decir Aida que en todo el viaje con Luisa” o “quedaba procesando lo que acababa de decir”, entre otros mensajes que circularon en redes.

Durante este viaje, Westcol ha estado acompañado por su actual pareja, Luisa Castro, con quien también ha compartido contenido en sus redes sociales.

Algunos seguidores también han comentado sobre los gestos que se observan en los videos sobre Luisa, asegurando que no estaría muy feliz en el viaje con Westcol.

 

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