Westcol perdió otro enfrentamiento en el ring y terminó en la clínica

El streamer Westcol perdió su segundo enfrentamiento en el ring de boxeo contra el influenciador mexicano Mario Bautista.

¿Cómo fue el enfrentamiento de Westcol con Mario Bautista?

El creador de contenido se le midió a un segundo evento en el ring de boxeo este 17 de agosto en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México, donde compitió contra Mario Bautista.

Si bien el colombiano dio lo mejor de él, nuevamente la falló el cardio y su contrincante logró sacar ventaja de ello y ganarle.

Para esta ocasión los dos optaron por no usar protección en su cabeza. Su enfrentamiento fue tan fuerte que, Westcol terminó con su hombro dislocado.

¿Por qué Westcol terminó en la clínica tras su enfrentamiento contra Mario Bautista?

En medio del combate, Westcol sufrió un accidente en uno de sus hombros. Al terminar el enfrentamiento, Westcol se mostró supremamente cansado y reveló el fuerte dolor que sentía en su hombro.

Los paramédicos de inmediato lo atendieron y en vivo se vio cómo intentaron acomodarle el hombro, pero se dieron cuenta que tocaba llevarlo a un hospital para revisión.

Una vez se pudo bajar del ring fue llevado a la clínica, donde le tomaron su respectiva radiografía y el profesional le indicó que debía ser intervenido.

"Gracias a todos por los bonitos mensajes, perdón a todos los que les fallé, en el segundo round se me dislocó el hombro, pero todo bien, no pude seguir los siguientes rounds porque no sentía mi hombro. Ahora no tengo hombro ni rodilla, pero todo está bien", señaló mientras iba camino a la clínica.

Recordemos que, el influenciador ya había tenido otro enfrentamiento semanas atrás en La Velada del Año, en la que perdió tras su combate contra TheGrefg en el estadio La Cartuja, en Sevilla, España.

Westcol subió al ring con todas las ganas de ganar, pero su rival lo superó, tanto así que el combate se detuvo por su seguridad, priorizando la integridad física del colombiano y dando como resultado que TheGrefg fuera el ganador de la noche.