Westcol le compró lujosa cadena con diamantes a Luisa Castro: "me encanta regalarle cosas"

El streamer Westcol sorprendió a sus seguidores al mostrar el costoso regalo que decidió adquirir para Luisa Castro.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Westcol le compra cadena a Luisa Castro
Westcol le compra cadena a Luisa Castro/AFP: Tommaso Boddi

El streamer Westcol reveló a sus millones de fanáticos la lujosa compra que hizo para la influenciadora Luisa Castro, con quien actualmente sostiene un romance.

¿Westcol y Luisa Castro están saliendo?

Los famosos fueron captados recientemente muy enamorados en Guatapé luego de meses de especulaciones de un posible romance, el cual confirmó el paisa en una de sus transmisiones en vivo, destacando que a él no le gusta esconder su relación solo que no ha decidido mostrarla en sus redes sociales oficialmente como su actual pareja.

westcol adquiere cadena para luisa castro

Por su parte, Luisa Castro ha decidido guardar silencio al respecto, por lo que, sus fanáticos esperan que pronto se pronuncie sobre el tema.

¿Westcol le hizo lujosa compra a Luisa Castro?

Luego de confirmarse su romance se dio a conocer que Wetscol le habría obsequiado un lujoso reloj de color rosado y ahora sorprendió a todos al hacer una millonaria compra.

westcol mostro obsequio para luisa castro

Según mostró decidió adquirir una lujosa cadena con diamantes, la cual señaló que la compró para su actual pareja.

"Mirá esto tan bonito para la mujer, apenas es. También válido, a mí me encanta regalarle cosas a las mujeres, me fascina, que le gente se muera de rabia, eso es lo que más me gusta", dijo.

Asimismo, señaló que a él le gusta que sus parejas estén bien y se vean como él, aconsejando a sus seguidores sobre cómo consentir a sus novias.

"Si usted tiene mucho dinero la mujer tiene que estar como usted, imagínese papi usted salir full y la llevar a la mujer por ahí y vestida suave, no, usted la tiene que tener bonita, pero esto sí es otra vuelta, este billete está larguito ahí", agregó.

Por ahora, el streamer sigue disfrutando de su relación con la creadora de contenido y entreteniendo a sus millones de fanáticos con sus respectivas publicaciones con las que suele cautivar a todos.

De igual manera, se encuentra trabajando en nuevos proyectos, entre ellos el que tiene con su expareja Aida Victoria Merlano, con quien se reconcilió a principios de este año tras hacer un stream juntos.

