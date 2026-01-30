Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Se reveló el problema que tuvo Yeison Jiménez con colega del género popular antes de su muerte

Amiga de Yeison Jiménez sacó a la luz algunas diferencias con otros artistas y un curioso apodo: "No todo el que cantaba con él era su amigo".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Sale a la luz problema de Yeison Jiménez con otros colegas
Amiga de Yeison Jiménez contó algunas diferencias de él con otros artistas. (Fotos Canal RCN y Freepik)

A 20 días de la muerte de Yeison Jiménez, comienzan a conocerse nuevos detalles sobre sus últimos días, su vida privada y algunas confidencias reveladas por amigos y personas cercanas.

¿Con cuáles colegas del género popular tuvo diferencias Yeison Jiménez antes de su muerte?

En las últimas horas salieron a la luz unas declaraciones de una periodista y amiga cercana al artista, Diva Jessurum, quien en el pódcast de Cristina Estupiñán, habló sobre unas diferencias y temas de envida que sufrió Yeison en el género popular.

La periodista asegura que a lo largo de su carrera Yeison vivió varios ataques por la envidia de personas a su alrededor, dejando claro que muchos de sus colegas no eran realmente sus amigos.

Yeison era víctima de ataques. La canción de "Por qué la envidia" no es casualidad, no todo el que sonreía a Yeison Jiménez era su amigo o no todo el que cantaba con él era su amigo.

Diva asegura en sus declaraciones que habían personas y colegas de Yeison que sentían 'envidia' por tener lo que él tenía, pero no trabajaban ni se esforzaban para lograrlo.

Curiosamente reveló un despectivo apodo que en su momento le tenían a Yeison en el gremio y que demostraba parte de esa envidia.

Algunos el gremio le decían Ricky Ricon y cosas así fuerte en el gremio.

¿Cuál fue el problema de Yeison Jiménez con Alzate semanas antes de su muerte?

Jessurum reveló que ella logró forjar una gran amistad con Yeison de más de una década, convirtiéndose en su aliada y cómplice en varios asuntos personales.

Precisamente, Diva contó que en diciembre Yeison la llamó para que le hiciera una entrevista porque tenía planeado lo de El Campín y que la quería en su finca, su lugar más especial.

Él me llama por teléfono y me dice que le hiciera una entrevista porque ya tenía planeado El Campín. Quiero que me lo hagas en mi finca porque estoy orgulloso. Si me preguntas donde quiero pasar el resto de mi vida sería en mi finca.

Precisamente, para cuadrar esa entrevista se les cruzaron varios inconvenientes personales, y en medio de esos fue que Yeison le confesó que había solucionado uno con Alzate, uno de sus colegas.

Yeison y Alzate habían tenido una diferencia, no habían peleado, pero sí habían tenido unas pequeñas diferencias y tenían un tiempo de no hablar.

Yeison y Alzate perdieron un vuelo desde Medellín y este imprevisto los hizo encontrarse en el aeropuerto y arreglar sus diferencias, algo que ambos le contaron a ella.

Les faltaba encontrarse para arreglar unos puntos y resulta que por el mal día se encontraron se arreglaron y se reconciliaron. Yeison pudo arreglar esa falta de comunicación con Alzate, no pudo llegar a la entrevista conmigo, pero se arregló con Alzate.

Yeison Jiménez y Alzate tuvieron diferencia
Yeison Jiménez y Alzate tuvieron diferencias. (Fotos Canal RCN)

¿Amiga de Yeison Jiménez expuso a colegas que fueron a su homenaje y tuvieron problemas con él?

Diva fue sincera en sus declaraciones al asegurar que tras la muerte de Yeison Jiménez ella estuvo apoyando a su familia en algunos temas logísticos con su homenaje en el Movistar Arena.

Precisamente, frente a este homenaje, la periodista aseguró que se percató de algunos colegas de Yeison Jiménez que asistieron y derramaban ´falsas lágrimas'.

Le pedí a muchos artistas que dejaran de estar llorando porque las lágrimas que no le salen porque se sabe ni sentían tanto dolor.

Se reveló si Yeison Jiménez estaba en el ataúd
Amiga de Yeison Jiménez se sinceró sobre homenaje al artista. (Fotos Canal RCN y Freepik)
