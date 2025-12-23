Westcol confesó por qué no regresaría con Aída Merlano: "Me daría mucho miedo"

Westcol volvió a generar conversación en redes sociales tras una declaración que mezcla humor, sinceridad y un dejo de temor personal.

El streamer antioqueño habló sin rodeos sobre su pasada relación con Aída Victoria Merlano y dejó claro que, aunque no descarta del todo la idea de una reconciliación, hay un factor que hoy le produce verdadera inquietud, la exposición mediática.

¿Volvería Westcol con Aída Victoria Merlano?

Westcol admitió que sí podría pensarlo, pero que le “da vaina” el escenario de terminar siendo protagonista de un video viral de varios minutos, en el que su imagen quede expuesta sin filtros.

No negó que entre ambos existió una conexión real y una historia significativa, de hecho, dejó entrever que el cariño y la admiración no desaparecen de un día para otro.

Westcol reconoció que regresar con Aída implicaría asumir riesgos que antes no le preocupaban tanto, ahora, con una audiencia masiva y una reputación que cuidar, cualquier conflicto personal podría convertirse rápidamente en un tema de debate nacional.

¿Por qué le teme Westcol a la exposición en redes?

Uno de los puntos centrales de su confesión fue el respeto mezclado con temor que siente por la forma en la que Aída Victoria se expresa en redes sociales, Westcol destacó que ella es una mujer que ya no se queda callada ante nada, que habla con firmeza y que no duda en contar su versión de los hechos cuando se siente afectada.

Westcol fue sincero: sí volvería con Aida Victoria, pero hay algo que lo frena. | Foto Tommaso Boddi / AFP.

Según explicó, ese rasgo, que muchos de sus seguidores aplauden por valiente y auténtico, es justamente lo que a él le genera inseguridad, jugar con su imagen actual, en un entorno donde cada palabra se analiza y se viraliza, sería una apuesta demasiado alta.

¿Cómo ha cambiado la dinámica entre Westcol y Aída Victoria con el paso del tiempo?

El streamer también reflexionó sobre cómo el tiempo y la experiencia transforman a las personas, reconoció que Aída Victoria de hoy es mucho más consciente de su voz, de su poder mediático y de su capacidad para influir en la opinión pública.

Westcol habló abiertamente sobre la posibilidad de volver con Aida Victoria Merlano. Foto | Tommaso Boddi.

Para Westcol, una relación ahora no solo se vive en privado, sino frente a miles o millones de espectadores, por eso, más allá de la atracción o los recuerdos, considera fundamental proteger su estabilidad emocional y su carrera.