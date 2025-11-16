Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Westcol amenazó con irse de evento público si no quitaban la música de Feid: "¡Quítenlo ya!"

El streamer Westcol reveló que estaba "ofendido" con Feid y protagonizó una incómoda escena ante la multitud.

Daniela Trejos Román
Westcol genera polémica al exigir que retiren música de Feid en pleno estadio
Westcol genera polémica al exigir que retiren música de Feid en pleno estadio/ AFP

El creador de contenido Westcol volvió a estar en el centro de la controversia tras protagonizar un momento tenso en medio de un evento público en el estadio, donde había una multitud presente y cientos de cámaras disfrutando de futbol y en el entretiempo, de la música del artista urbano, Feid.

El streamer, conocido por su contenido en plataformas digitales y su cercanía con la escena urbana paisa, exigió que retiraran la música del cantante que estaba sonando en el estadio, llegando incluso a amenazar con irse del lugar si no cumplían su petición.

Westcol amenazó con irse de evento público si no quitaban la música de Feid: así pasó

Durante el evento, cuando comenzó a sonar una canción del reconocido artista urbano, Westcol expresó abiertamente su molestia frente a la multitud presente.

"Ey, quiten a Feid, ya, ¿dónde está Carlos? Vuelven a poner a Feid aquí y me voy de acá, me voy, me voy... estoy ofendido guev%&", expresó, dejando claro su malestar con la situación.

La escena no pasó desapercibida para los asistentes, quienes rápidamente comenzaron a grabar y compartir el momento en redes sociales, donde se viralizó en cuestión de horas. Las reacciones no se hicieron esperar, y una gran cantidad de usuarios criticaron la actitud del influencer, calificándola de infantil e innecesaria.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron al streamer, argumentando que tiene derecho a expresar sus preferencias musicales y a mantenerse leal a sus amistades, aunque reconocieron que quizás la forma no fue la más adecuada.

¿Por qué Westcol no soporta escuchar música de Feid y amenazó con irse del lugar?

Ante lo sucedido, muchos se mostraron sorprendidos al no conocer el origen de esta enemistad. Recordemos que la tensión entre el streamer y Feid no es directa, sino que surge de la lealtad de Westcol hacia su mejor amigo, el cantante Blessd.

Ambos artistas urbanos paisas tuvieron un enfrentamiento que dividió opiniones en la escena musical colombiana, y Westcol, fiel a su amistad con Blessd, tomó partido en lo sucedido. Desde entonces, el creador de contenido ha manifestado en varias ocasiones su distanciamiento con Feid, aunque esta es la primera vez que hace una acción tan pública y directa.

