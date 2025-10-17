Rigoberto Urán casi llora al probar comida mexicana en pleno Giro de Rigo

Rigoberto Urán volvió a ser tendencia, esta vez no por una hazaña deportiva, sino por una anécdota durante el Giro de Rigo en Ciudad de México.

En una serie de historias compartidas en su cuenta de Instagram, el antioqueño mostró el detrás de cámaras del evento y un momento que desató las risas de sus seguidores, cuando intentó probar auténtica comida mexicana… y terminó llorando por lo picante.

¿Cómo fue la experiencia de Rigo en el Giro de Rigo en México?

El Giro de Rigo es una carrera ciclística recreativa que se realiza anualmente desde 2016 y que ha recorrido diferentes regiones del país, en esta edición, el evento llegó a Ciudad de México, donde Rigoberto Urán no solo lideró, sino que también aprovechó para compartir con los asistentes y mostrar el ambiente único que caracteriza esta competencia.

Fiel a su estilo espontáneo y cercano, Rigo documentó parte del recorrido y la preparación previa al evento, destacando la emoción de ver a tantos ciclistas reunidos con el mismo entusiasmo por el deporte.

¿Qué le pasó a Rigo con la comida mexicana?

Uno de los momentos más comentados de sus historias fue cuando decidió probar un plato típico mexicano sin imaginar la intensidad del picante, en el video se le ve sorprendido por el sabor, intentando hablar entre risas y lágrimas mientras reconoce que no estaba preparado para ese nivel de picor.

Rigoberto Urán compartió con humor el momento en que el picante mexicano le sacó lágrimas durante el Giro de Rigo. (Foto AFP: Luis Acosta).

El divertido episodio se volvió viral rápidamente, pues reflejó una vez más el carácter auténtico y relajado que ha hecho de Rigoberto Urán uno de los deportistas más queridos por los colombianos.

¿Qué representa el Giro de Rigo en la vida del ciclista?

Más allá de ser una carrera, el Giro de Rigo se ha convertido en un símbolo del amor por el ciclismo y de la filosofía de vida del propio Urán, para él, este evento no solo promueve la actividad física, sino también la camaradería, la superación personal y el disfrute del camino.

Durante el Giro de Rigo en Ciudad de México, Urán mostró su lado más espontáneo y humano con esta divertida anécdota. (AFP: Luis Acosta)

Cada edición del Giro de Rigo es una celebración de su legado, una invitación a vivir nuevas aventuras y, como en este caso, una oportunidad para reírse incluso de los momentos más inesperados… como un encuentro cara a cara con el picante mexicano.