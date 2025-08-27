Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Viralizan video de Melissa Gate llorando tras ataque de un perro en el rostro

Melissa Gate se mostró conmovida al llorar, tiempo después de un inesperado ataque de un perro en un evento público.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Melissa Gate rompe en llanto en video que se volvió viral
Video de Melissa Gate llorando se viraliza y deja a todos preguntando la razón. (Foto Canal RCN).

En redes sociales se viralizó un video en el que Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia llora desconsolada. El emotivo momento ganó gran relevancia en el mundo digital luego de que se conociera que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia había sido atacada por un perro.

¿Qué se sabe de Melissa Gate y el ataque que sufrió por parte de un perro en el rostro?

Melissa Gate participó recientemente en un evento de adopción de mascotas en el que no solo cantó su éxito musical para atraer la atención del público, sino que además compartió con ellos y los animalitos que buscaban un hogar o un apadrinamiento para el sustento dentro de la fundación.

Usuarios reaccionan al ver a Melissa Gate llorando en un video viral
Melissa Gate rompe en llanto en un video que se volvió viral. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, durante la jornada la influenciadora sufrió el ataque en el rostro de uno de los perros que se encontraban en el lugar justo después de que esta intentara acariciarlo. Aunque en el video se ve cómo Gate intenta esquivar la mordida del perro, se desconoce si este llegó a generarle algún tipo de lesión o no.

¿Por qué Melissa Gate apareció llorando en redes sociales?

Ahora bien, tras este estremecedor momento que generó preocupación entre sus seguidores, comenzó a circular en las redes sociales un video de Melissa Gate en el que se le ve durante un en vivo llorando desconsolada, por motivos ajenos a este tensionante momento.

Y es que la influenciadora se mostró vulnerable al recordar en medio de su transmisión el momento en el que su hijo Juan José ya no estuvo más a su lado.

Usuarios reaccionan al ver a Melissa Gate llorando en un video viral
Melissa Gate se deja ver entre lágrimas en un momento emotivo. (Foto Canal RCN).

Según explicó Melissa, hubo una canción en específico que la marcó para siempre, pues cada vez que la escucha recuerda el difícil momento que vivió al separarse de su hijo. Se trata de ‘Tú’, un sencillo de la agrupación mexicana Kudai.

La creadora de contenido decidió interpretar la canción a sus seguidores conectados, pero no pudo evitar romper en llanto mientras entonaba su letra, generando así gran emotividad y ocasionando que el segmento del video rápidamente se viralizara en redes sociales.

