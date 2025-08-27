Viralizan video de Melissa Gate llorando tras ataque de un perro en el rostro

En redes sociales se viralizó un video en el que Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia llora desconsolada. El emotivo momento ganó gran relevancia en el mundo digital luego de que se conociera que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia había sido atacada por un perro.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate sufrió ataque de un perro en el rostro en medio de un evento público

¿Qué se sabe de Melissa Gate y el ataque que sufrió por parte de un perro en el rostro?

Melissa Gate participó recientemente en un evento de adopción de mascotas en el que no solo cantó su éxito musical para atraer la atención del público, sino que además compartió con ellos y los animalitos que buscaban un hogar o un apadrinamiento para el sustento dentro de la fundación.

Melissa Gate rompe en llanto en un video que se volvió viral. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, durante la jornada la influenciadora sufrió el ataque en el rostro de uno de los perros que se encontraban en el lugar justo después de que esta intentara acariciarlo. Aunque en el video se ve cómo Gate intenta esquivar la mordida del perro, se desconoce si este llegó a generarle algún tipo de lesión o no.

¿Por qué Melissa Gate apareció llorando en redes sociales?

Ahora bien, tras este estremecedor momento que generó preocupación entre sus seguidores, comenzó a circular en las redes sociales un video de Melissa Gate en el que se le ve durante un en vivo llorando desconsolada, por motivos ajenos a este tensionante momento.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la comedia! Falleció reconocido humorista en graves condiciones

Y es que la influenciadora se mostró vulnerable al recordar en medio de su transmisión el momento en el que su hijo Juan José ya no estuvo más a su lado.

Melissa Gate se deja ver entre lágrimas en un momento emotivo. (Foto Canal RCN).

Según explicó Melissa, hubo una canción en específico que la marcó para siempre, pues cada vez que la escucha recuerda el difícil momento que vivió al separarse de su hijo. Se trata de ‘Tú’, un sencillo de la agrupación mexicana Kudai.

Artículos relacionados Yina Calderón Mateo Varela tomó acciones legales en contra de Yina Calderón: esto se sabe

La creadora de contenido decidió interpretar la canción a sus seguidores conectados, pero no pudo evitar romper en llanto mientras entonaba su letra, generando así gran emotividad y ocasionando que el segmento del video rápidamente se viralizara en redes sociales.