Violeta Bergonzi se sinceró al ver capítulo de MasterChef Celebrity: "Me aterra"

La competencia de MasterChef Celebrity, 10 años, se hace más reñida y con esto las opiniones de los participantes llaman la atención.

Una de las celebridades que ha puesto a los televidentes a hablar sobre ella es la presentadora Violeta Bergonzi, quien en redes sociales relató que está "aterrada" por un motivo en MasterChef Celebrity.

Mediante historias en Instagram, la host de TV reaccionó al más reciente capítulo del programa de cocina del Canal RCN, el cual consistió en un reto de parejas con una gran pared que las separaba y debían comunicarse sin verse buscando crear dos platos iguales.

¿Qué reveló Violeta Bergonzi sobre MasterChef Celebrity?

En los más nuevos retos, las emociones se han apoderado de Bergonzi, así que rompió el silencio y se sinceró.

Violeta Bergonzi se desahogó sobre MasterChef | Foto del Canal RCN.

"Me aterra el miedo que nos da todo el tiempo por ser juzgado, por llorar, por sentir... Ayer yo lloraba como una magdalena, Carolina, y no entiendo por qué castiga la gente tanto eso. ¿Qué tanto tiene de malo uno sentir, frustrarse, estar triste, tener rabia?", cuestionó.

De hecho, Violeta calificó como "fuerte" a las personas que creen que llorar es sinónimo de debilidad, pues en MasterChef los afectos suelen estar presentes.

¿Qué analizó Violeta Bergonzi de MasterChef Celebrity?

Por otro lado, Violeta Bergonzi señaló que para ella lo peor de todo es que hay personas que "se tragan todo", acumulan y guardan lo que sienten, pero llega un momento en el que se salen de control.

Violeta Bergonzi hizo un llamado a la reflexión | Foto del Canal RCN.

"Nos han enseñado a eso, a aguantar... ¿Qué tiene desahogarse? Además que eso es MasterChef, paralelo a eso, donde nosotros estamos metidos, está la vida real, lejos de los hijos, aguantando un montón de cosas. Es una competencia, hay tantas cosas", aseguró Bergonzi.

En adición, la presentadora comentó que muchas veces no se sabe por las complicaciones o situaciones que está enfrentando una persona y aun así debe cumplir con sus labores.

Para finalizar, la celebridad puntualizó que su análisis no solo aplica para MasterChef, sino para los distintos entornos de la vida.