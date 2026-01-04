Violeta Bergonzi respondió a las críticas por su forma de vestir: "Nunca le digas a una mujer cómo vestirse"

La presentadora Violeta Bergonzile respondió con contundencia a las personas que la critican por su forma de vestir siendo mamá.

Violeta Bergonzi lanza fuerte mensaje a sus detractores. (Foto Canal RCN)

Mediante un post en su Instagram la ganadora de MasterChef Celebrity 10 años le envió un mensaje a esas personas que están pendientes de la forma de vestir de los demás.

¿Qué le respondió Violeta Bergonzi a las personas que la critican por su forma de vestir?

Asegurando que no importa si una mujer es mamá, soltera o con cualquier aspecto físico, no se debe opinar sobre cómo se debe vestir, ya que una mujer debe vestirse como se siente bien y cómoda.

En el video se le puede ver a Violeta con un llamativo vestido naranja mientras sigue la letra de una canción donde le dice a los haters que no está pendiente de lo que dicen y que lo mejor es actualizar sus gustos y sus prejuicios.

Violeta finaliza el clip sacando el dedo medio de la mano dejando claro que no soporta más a las personas que critican.

“Nunca le digas a una mujer cómo vestirse porque es mamá, casada, soltera, flaca, gorda, o como sea. No opines”, escribió Violeta Bergonzi en su publicación.

El gesto fue interpretado como una declaración de independencia frente a los estereotipos que suelen imponerse sobre las mujeres, especialmente aquellas que son madres y que, según algunos, deberían limitarse a ciertos códigos de vestimenta.

Violeta Bergonzi reafirma que cada mujer tiene derecho a expresarse libremente a través de su estilo, sin que eso sea motivo de juicio.

Su postura se convierte en un ejemplo de empoderamiento y autenticidad, recordando que la maternidad no debe ser vista como una limitación, sino como una faceta más de la vida que puede convivir con la moda, la creatividad y la personalidad propia.

¿Violeta Bergonzi cambió de look?

En paralelo a esta polémica, Violeta Bergonzi ha mostrado un cambio evidente en su estilo y en la manera de comunicarse con sus seguidores.

Su nuevo color de cabello y la energía renovada con la que aparece en sus publicaciones han sido interpretados como una versión recargada para este nuevo año.

Los internautas han notado una actitud más directa y segura, lo que refuerza la idea de que está atravesando una etapa de transformación personal y profesional.