Vicky Berrío celebró cuatro años de noviazgo con curiosa broma: "feliz pero a qué costo"

La humorista Vicky Berrío le hizo una divertida broma a su prometido y desató todo tipo de comentarios entres sus seguidores.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Vicky Berrío como presentadora del after show de La casa de los famosos Colombia 2025.
Vicky Berrío desató risas tras compartir divertida broma. Foto | Canal RCN.

Vicky Berrío,quien con frecuencia divierte en redes sociales con sus ocurrencias, nuevamente desató risas tras compartir la broma que le hizo a su novio Edison Boniek.

¿Cuál fue la broma que Vicky Berrío le hizo a su novio Edison Boniek?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida comediante ha construido una comunidad de miles de seguidores, presumió el jocoso momento que vivió junto a su prometido.

"Felices cuatro años mi amor. Lindo día Fanseses. ¿Cómo amanecieron ustedes? Yo me levanté a prepárale el desayuno a mi amor" escribió Berrío en la descripción del post que rápidamente obtuvo cientos de likes.

En la comentada grabación, la antioqueña muestra cómo antes de sorprender a su pareja, decide tomar unas galletas y, en vez de crema dulce, ponerle pasta dental. Posteriormente, lo llama para proponerle un juego, "Amor, ven porfa, el primero que alcance a allá y se coma la galleta, gana este reto", le dice.

Vicky Berrío celebró cuatro años con su novio con divertida broma. Foto | Canal RCN.
Vicky Berrío celebró cuatro años con su novio con divertida broma. Foto | Canal RCN.

¿Qué broma le hizo Vicky Berrío a su novio tras cumplir cuatro años de estar juntos?

Tras explicarle las reglas y poner sobre una mesa las galletas que previamente llenó con crema dental, ambos intentan tomarlas con su boca, sin embargo, Edison consigue hacerlo primero, pero para su sorpresa, al morder este alimento percibe de inmediato el sabor extraño y rápidamente escupe todo.

Vicky Berrío le hizo divertida broma a su prometido. Foto | Canal RCN.
Vicky Berrío le hizo divertida broma a su prometido. Foto | Canal RCN.

Al ver que su novio se creyó todo y cayó en su broma, la exparticipante y finalista de MasterChef Celebrity estalla en carcajadas y se burla por varios segundos de lo sucedido, "pero no se la comió, perdió", señaló entre risas.

¿Cuántos años tienen de novios Vicky Berrío y Edison Boniek?

Como era de esperarse el video desató todo de reacciones entre los usuarios, quienes elogiaron el sentido del humor de la humorista y la paciencia de su pareja en estas situaciones.

"Él sigue dejando las manos atrás", "Convivir con ella es asumir un riesgo muy grande"., "Feliz y con amor pero a qué costo", "No jodas Vicky déjalos tranquilos ombe", " me explican por favor cómo este hombre siempre cae", "Pobre hombre y así insiste en casarse, mentiras por eso se quiere casar con esta gran mujer,", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Cuándo se comprometieron Vicky Berrío y Edison Boniek?

Cabe señalar que la pareja anunció su compromiso el 8 de octubre en redes sociales, por medio de un video en que el que quedó grabada la romántica propuesta de matrimonio que se hizo bajo el mar en las Islas de San Andrés.

