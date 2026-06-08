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Verónica Orozco reveló su reacción por cumplir 47 años y generó risas

La bella actriz Verónica Orozco está cumpliendo 47 años este lunes festivo 8 de junio y no dudó en revelarlo a sus fans.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
La bella actriz Verónica Orozco está cumpliendo 47 años este lunes festivo 8 de junio y no dudó en revelarlo a sus fans.
La bella actriz Verónica Orozco está cumpliendo 47 años este lunes festivo 8 de junio y no dudó en revelarlo a sus fans | Foto del Canal RCN

En su cuenta oficial de Instagram con más de un millón y medio de seguidores, la talentosa y hermosa actriz colombiana Verónica Orozco reveló un video cómico acerca de sus emociones por cumplir 47 años.

Emiro Navarro protagonizó inesperado momento con Verónica Orozco y causó reacciones
Emiro Navarro protagonizó inesperado momento con Verónica Orozco y causó reacciones (Foto Canal RCN)

¿Cómo celebró Verónica Orozco la llegada de sus 47 años?

En el video, a blanco y negro, Verónica aparece muy feliz con un look fresco, pero chic, acercándose con un ramo de flores hacia alguien que está sosteniendo un pastel de cumpleaños con unas velitas que forman el número 37.

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Lo divertido del clip es que, cuando ya está llegando la actriz, la persona que sostiene el bizcocho cambia la vela del número 3 por una del número 4, formando ahora el 47. Al darse cuenta de esto, Verónica sale corriendo como si le estuviera huyendo a esa edad. Además, quien sostiene el pastel se va detrás de ella, persiguiéndola.

Con este tipo de humor sarcástico, Orozco demuestra lo divertido de tenerle miedo a envejecer, sabiendo que es un proceso natural y que cada etapa de la vida viene con sus maneras de disfrutarla.

Su hermana mayor, la también actriz Ana María Orozco, quien es eternamente recordada por interpretar a Betty, la fea; decidió comentarle con risas y cariño:

“¡Jajaja! ¡La más divina! ¡HB! Te amo hermanita” escribió la famosa colombiana.

En los comentarios del post, también se leen felicitaciones de otras celebridades como su compañera de set Juliana Galvis, Laura Tobón, Luciano D’Alessandro, Carolina Sabino, Marcela Mar, entre otros.

¿Cómo ha sido la carrera de Verónica Orozco en la televisión colombiana?

Verónica es una de las actrices más icónicas de nuestro país con más de 30 años de carrera, pues empezó desde muy joven en programas infantiles y fue desarrollando poco a poco su talento en series nacionales e internacionales.

Su aparición más reciente en las noches del Canal RCN se dio como protagonista de Las de siempre, una novela que sigue la vida de cuatro mujeres en sus 40 años a quienes les tocó empezar de cero tanto en el amor como en sus empleos y sus vidas familiares.

Orozco ha sido halagada por sus fans con esta actuación por la facilidad como logró transmitir varias emociones y sentimientos, así como también por su belleza, pues realmente no se le nota que le pasen los años.

Claudia Bahamón y Verónica Orozco publicaron una foto juntas que dejó mucho que decir al despertar rumores sobre una presunta relación entre Orozco y Samuel Brand.
La historia publicada por Orozco y reposteada por Bahamón sorprendió a todos y generó rumores.

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