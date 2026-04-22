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Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reapareció con un contundente mensaje: "estoy batallando"

Verónica Giraldo reapareció en redes sociales y afirmó que ha enfrentado días complicados a causa de la ansiedad.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reapareció con un contundente mensaje
Verónica Giraldo, hermana de Karol G, habla de su salud mental / (Foto de AFP)

Tras varias semanas de silencio en redes sociales, Verónica Giraldo volvió a aparecer con un mensaje que generó conversación entre internautas. La creadora de contenido llamó la atención al hablar de su salud mental.

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¿Qué pasó entre Verónica Giraldo y su familia?

La relación entre Verónica Giraldo, hermana de Karol G, y su familia ha estado marcada por varios episodios públicos durante los primeros meses de 2026.

A finales de febrero, la empresaria compartió una serie de videos en los que expresó sentirse sola en medio de un proceso legal relacionado con la custodia de su hija, Sophia.

¿Qué pasó entre Verónica Giraldo y su familia?
En redes recuerdan la historia de Verónica Giraldo y su familia / (Foto de AFP)

En esas declaraciones, aseguró que su familia no estaba de su lado, lo que generó preocupación entre sus seguidores. También mencionó desacuerdos con sus padres y expuso situaciones del pasado que, según sus palabras, marcaron su vida familiar.

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¿Qué dijo la familia de Verónica Giraldo?

Luego de la difusión de estos contenidos, Jessica Giraldo, hermana de Verónica, publicó un mensaje en el que pidió respeto y comprensión frente a lo que estaba ocurriendo. Allí señaló que la prioridad era el bienestar de Verónica y de la menor, e indicó que se trataba de un momento que debía manejarse con cuidado.

¿Qué dijo la familia de Verónica Giraldo?
Los familiares de Verónica Giraldo hablaron sobre su situación / (Foto de AFP)

Por su parte, Karol G optó por no hacer declaraciones públicas sobre el tema. Esta decisión fue interpretada por algunos internautas como una forma de mantener la situación en el ámbito privado.

Con el paso de las semanas, comenzaron a circular imágenes en redes sociales en las que Verónica aparecía compartiendo con su familia, lo que fue entendido como un posible acercamiento entre las partes involucradas.

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¿Con qué mensaje reapareció Verónica Giraldo?

Verónica Giraldo volvió a sus redes sociales con un mensaje que llamó la atención de sus seguidores. En su publicación, habló abiertamente sobre la ansiedad y aseguró que se trata de un proceso que actualmente está enfrentando.

“Estoy batallando”, escribió.

Así mismo, señaló que ha sido un mes difícil para ella y manifestó comprensión hacia quienes atraviesan situaciones similares.

El mensaje generó preocupación entre internautas, quienes expresaron inquietud por su estado emocional actual.

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