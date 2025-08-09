Venezuela vs. Colombia: así quedaría el partido por la última fecha de Eliminatorias según la IA

Uno de los encuentros más hablados y esperados de la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 es el encuentro entre Venezuela y Colombia.

¿Cuánto quedaría el partido Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias al Mundial?

El cierre de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 tendrá un choque vibrante en Maturín entre Venezuela y Colombia, dos selecciones con realidades opuestas de cara a la última fecha.

La Vinotinto se juega la vida en casa. Una victoria podría darle el boleto al repechaje intercontinental, la última oportunidad de soñar con su primera clasificación a una cita mundialista en su historia.

Con referentes como Salomón Rondón y la magia de Yeferson Soteldo, Venezuela buscará hacer valer la localía en un estadio que promete ser una caldera.

La Selección Colombia por su parte, llega con la tranquilidad de haber asegurado su cupo directo al Mundial tras la victoria sobre Bolivia en la fecha 17. Sin embargo, el equipo de Néstor Lorenzo quiere cerrar con seriedad y jerarquía su paso por las Eliminatorias.

Así quedaría el partido Venezuela vs. Colombia según la IA. (Foto Luis Acosta)

¿Cuál es el pronóstico de Venezuela vs. Colombia según la IA?

Según la IA de Chat GPT, el partido se perfila como cerrado, táctico y de mucha tensión. Venezuela saldrá a presionar desde el inicio, impulsada por la necesidad, mientras que Colombia apostará por la calma, el orden y el contragolpe.

La historia reciente favorece a los cafeteros, que suman más de diez años sin perder ante la Vinotinto en Eliminatorias, aunque en suelo venezolano los partidos suelen ser de máxima paridad.

El pronóstico más probable es un empate 1-1, resultado que reflejaría la urgencia venezolana por atacar y la capacidad colombiana de responder en momentos clave.

Sin embargo, un triunfo ajustado 1-0 de Venezuela tampoco sería sorpresa, considerando la motivación histórica y el empuje de la hinchada local.

En cualquier caso, se espera un duelo intenso, físico y cargado de emociones, digno cierre de una Eliminatoria que ya dejó a seis selecciones clasificadas y a Venezuela aferrada a la ilusión del repechaje.

¿Cuál es la posible alineación de Colombia contra Venezuela por Eliminatorias?

La Selección Colombia en su partido contra Venezuela podría salir con una formación alterna a la utilizada contra Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla.

Según los expertos deportivos, la alineación más probable de Colombia contra Venezuela es: David Ospina, Daniel Muñoz, Yerry Mina, Jhon Lucumí y Johan Mojica, Richard Ríos, Jefferson Lerma y Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y Jhon Córdoba.