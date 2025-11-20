Vanessa Pulgarín se sinceró sobre sus inseguridades antes de Miss Universo 2025: “desde el miedo”

A pocas horas de la gala de coronación de Miss Universo 2025, que será transmitida en vivo desde las 8:00 p. m. por Canal RCN y por la app del canal, Vanessa Pulgarín compartió un video en el que reflexiona sobre los momentos de duda y el impacto que tiene el diálogo interno en el día a día.

¿Qué dijo Vanessa Pulgarín en su reflexión sobre las inseguridades?

El video que compartió en su cuenta de Instagram, donde reúne a miles de seguidores, la representante de Colombia en Miss Universo 2025, aparece con un vestido rosado mientras habla directamente a la cámara, exponiendo una reflexión personal sobre las dudas y pensamientos que ha enfrentado durante su proceso.

Vanessa Pulgarín revela emotivo mensaje sobre sus inseguridades antes de Miss Universo 2025. (Foto: Buen día, Colombia)

Pulgarín inicia el mensaje señalando que también tiene días que no comprende. Explicó que, en ocasiones, su mente se llena de comparaciones y cuestionamientos que surgen sin una explicación clara.

Durante mucho tiempo pensó que esas emociones representaban una falla o algo que la hacía sentir menos, pero compartió que su perspectiva ha cambiado con el tiempo.

“Yo por mucho tiempo pensé que eso era una falla que sentirme así me hacía menos, pero últimamente, he aprendido algo que me ha cambiado la forma de ver no todo lo que uno piensa es verdad”, explicó.

¿Qué dijo Vanessa Pulgarín en su reflexión antes de Miss Universo?

La Miss Universe Colombia afirmó que ha aprendido que no todo lo que se piensa corresponde a la realidad.

Pulgarín mencionó que tiene inseguridades y aspectos personales que aún está aprendiendo a aceptar.

“Sí tengo inseguridades tengo partes de mí que todavía estoy aprendiendo a aceptar, pero en vez de pele@r con todo, eso estoy intentando hacer algo diferente escucharme sin castigarme respirar antes de juzgar”, dijo Vanessa Pulgarín.

La reina colombiana terminó su video de reflexión enviando un mensaje a todas aquellas personas que se sienten identificadas con ella.