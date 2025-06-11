Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Vanesa Pulgarín está de luto mientras se prepara para Miss Universe: “Tu luz seguirá brillando”

Vanesa Pulgarín rindió homenaje al diseñador José Alexander Rojas con una imagen cargada de emoción y agradecimiento.

Vanesa Pulgarín está de luto.
Fallece el diseñador de la Miss Universe Colombia, Vanesa Pulgarín, José Alexander Rojas.

La industria de la moda colombiana despide con tristeza al diseñador José Alexander Rojas, quien falleció dejando un legado de elegancia, sensibilidad y creatividad.

Vanesa Pulgarín se homenajea a su diseñador tras su fallecimiento.
Vanesa Pulgarín rinde sentido homenaje a su diseñador José Alexander Rojas tras su fallecimiento.

¿Qué compartió Vanesa Pulgarín para despedir al diseñador José Alexander Rojas?

Reconocido por vestir a reinas y celebridades, José Alexander Rojas fue el creador de uno de los vestidos más emblemáticos usados por Vanesa Pulgarín, actual Miss Universe Colombia.

Pulgarín, quien se encuentra en plena preparación para representar al país en Miss Universo 2025, compartió un sentido mensaje en redes sociales tras conocer la noticia.

La modelo antioqueña expresó su dolor por la partida del diseñador y lo recordó como una luz que seguirá brillando.

“Gracias por haberme vestido con tu arte y tu magia”, escribió Vanesa Pulgarín en su publicación.

¿Qué dijo Vanesa Pulgarín tras la muerte del diseñador José Alexander Rojas?

Su homenaje generó reacciones de apoyo y admiración por parte de sus seguidores y colegas.

La reina publicó una fotografía donde aparece luciendo el vestido diseñado por José Alexander Rojas, una pieza que ahora adquiere un valor simbólico aún más profundo.

Además, Vanesa dijo sentirse agradecida y afortunada por haber llevado las creaciones más hermosas del diseñador.

También destacó la dedicación del diseñador en cada detalle, asegurando que su esencia dejó una huella que nunca se borrará.

José Alexander Rojas fue más que un diseñador; fue un artista que entendía la moda como una extensión de la identidad.

Durante más de dos décadas, sus creaciones acompañaron a reinas de belleza, modelos y celebridades en momentos decisivos, siempre con un sello de elegancia y autenticidad.

El post de figuras como Vanesa Pulgarín evidencia el impacto profesional que tuvo José Alexander Rojas en quienes confiaron en su talento.

Vanesa sigue adelante con su preparación para Miss Universo 2025 el 21 de noviembre, certamen que este año celebra su edición número 74.

Vanesa Pulgarín se prepara para su participación en Miss Universo.
Vanesa Pulgarín se prepara para su participación en Miss Universo el 21 de noviembre de 2025.
