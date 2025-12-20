Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valerie Domínguez envía tierno mensaje de cumpleaños a su papá con divertido video de su hijo Thiago

La bella modelo y actriz colombiana Valerie Domínguez no pasó por alto el cumpleaños de su papá y le dedicó unas tiernas palabras junto a un divertido video con su hijo Thiago.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
En su cuenta oficial de Instagram con más de 3 millones 400 mil seguidores, la bella y talentosa actriz y modelo colombiana Valerie Domínguez reveló un divertido video junto a su hijo Thiago, fruto de su amor con el deportista Juan David Echeverry, y junto a su papá Alberto José, quien estaba de cumpleaños este viernes 19 de diciembre.

¿Por qué resultó tan atractivo el video de Thiago, hijo de Valerie Domínguez, con su abuelo?

En el clip publicado por la modelo, ella explica un poco esa complicidad que se da entre los abuelos y los nietos y cómo, cuando están juntos, no hay un “no” de la mamá que valga, pues el abuelo siempre va a querer consentir al nieto con cualquier cosa que pida.

Pero el objetivo de Valerie con el clip no solo era divertir a sus fans con una situación con la que se pueden sentir identificados, sino desear justamente un feliz cumpleaños a ese hombre que tanto ama y que le dio la vida.

Valerie Domínguez
Valerie Domínguez fue felicitada por su hijo | Foto del Canal RCN.

Y es que, en la descripción del video, Valerie no solo felicita a su papá por su cumpleaños como tal, sino que revela el buen papel que hace como abuelo y lo mucho que le agradece esto.

“Verte ser abuelo es uno de los regalos más lindos de mi vida: paciente, presente, juguetón y profundamente amoroso. Gracias por amar así, por prestarte para todo y por llenar su infancia —y la mía— de recuerdos felices. Feliz cumpleaños, pa!! Te amo con todo mi corazón [emoji de corazón]” escribió la famosa colombiana.

¿Cómo reaccionaron los fans de Valerie Domínguez a su linda publicación?

En los comentarios de su publicación, sus seguidores también felicitaron al papá de Valerie por ser tan buen abuelo y expresaron que Thiago es un niño muy afortunado de poder vivir su infancia con un hombre así que lo consiente, pues es claro que no todo el mundo crece con abuelos presentes. Además, felicitaron al niño por su gran actuación en el video.

Es así como Valerie no solo demuestra lo mucho que ama a su papá, sino también la buena relación del hombre con su hijo y que ella tiene bastantes ideas de contenido para cada una de las situaciones que quiera presentar en sus redes.

Valerie Domínguez
Thiago, el hijo de Valerie Domínguez, ya tiene 4 años | Foto del Canal RCN.
