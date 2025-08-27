Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valeria Aguilar presumió la reveladora carta que Claudia Bahamón le escribió, esto dice

En medio de una reciente publicación, Valeria Aguilar presumió la carta que Claudia Bahamón le escribió en su libreta de apuntes.

Laura Camila Ibarra
Valeria Aguilar recibió emotiva dedicatoria de Claudia Bahamón. Foto | Canal RCN.

Valeria Aguilar, una de las mujeres que brilla y enamora cada noche en MasterChef Celebrity, compartió un emotivo carrusel de fotografías de lo que ha sido esta aventura que describió como una de las mujeres experiencias de su vida.

¿Qué le dijo Claudia Bahamón a Valeria Aguilar en la carta que le escribió?

Sin duda lo que más llamó la atención de la galería, fue una sentida carta que Claudia Bahamón le escribió y que la improvisadora quiso presumir con sus seguidores, como una muestra del gran cariño que ha surgido a lo largo de estos meses.

Allí, la presentadora del reality favorito de millones de colombianos, abrió su corazón en un texto en el que además de resaltar las múltiples cualidades de Valeria, le expresó su profunda admiración.

“Querida Valeria, desde el momento en que te conocí, supe que eras una persona especial, tu dulzura y carisma, ilumina cada espacio y es un verdadero regalo coincidir contigo en el camino de la vida”, escribió Bahamón.

Así mismo, la conductora del programa no dudó en referirse a ese “brillo propio” que irradia la participante, asegurando que lejos de opacar a quienes la rodea, es en cambio, un motivo de inspiración y una invitación a que brillen junto a ella.

Valeria Aguilar y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
Claudia Bahamón hizo sentida dedicatoria a Valeria Aguilar. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Claudia Bahamón hizo sentida dedicatoria a Valeria Aguilar?

En medio de la emotiva dedicatoria, la modelo opita aprovechó para confesarle a la comediante lo mucho que le conmueve la relación que tiene con su padre y ese amor incondicional que siente por él, pues aseguró que se identifica con ella en ese mismo sentimiento.

“Sólo puedo agradecer por quién eres y por permitirme conocerte, te deseo lo más lindo y un futuro lleno de luz, amor y éxito”, mencionó la presentadora.

Finalmente, Claudia le recordó a la antioqueña que, de aquí en adelante se aproximan muchas oportunidades, “lo más lindo está por venir”, concluyó.

Valeria Aguilar y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
Claudia Bahamón escribió sentida carta dedicada a Valeria Aguilar. Foto | Canal RCN.

Por ahora, Aguilar continúa enfocada en seguir dando lo mejor de sí misma en la cocina más importante del mundo, en donde además de contagiar a todos con su humor, ha demostrado ser una gran competidora.

