Valentino Lázaro rompe en llanto en pleno en vivo tras polémica con Dímelo King

Valentino Lázaro compartió decidió abrir su corazón en medio de la tormenta mediática que se desató por una aparente diferencia con Dímelo King, director del programa donde participa.

En los últimos días, el creador de contenido había manifestado su inconformidad por la forma en que se valoraba su trabajo dentro del espacio digital, algo que generó rumores de una posible salida del programa y una ola de comentarios.

A esto se sumó la conversación que él mismo filtró, donde Dímelo King le pedía regresar al formato debido a la intensidad de la polémica.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio y reveló gesto que indicaría que sigue con Feid

¿Qué detonó la crisis emocional de Valentino?

Aunque Valentino ha estado acostumbrado a las cámaras y la exposición pública, esta vez la presión superó sus límites, pues según contó, no se sintió del todo reconocido dentro del programa.

La tensión creció cuando en redes sociales empezó a circular una encuesta sobre el posible regreso de Karola Alcendra al panel del programa, y para Valentino, este gesto fue interpretado como un mensaje implícito sobre su permanencia, lo que aumentó su inseguridad y lo hizo plantearse si debía seguir siendo parte de Tamo en vivo.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia

¿Qué ocurrió durante su inesperado encuentro con Dímelo King?

A pesar de los rumores de que no asistiría a la siguiente transmisión, Valentino llegó puntualmente y se instaló en el lobby del lugar.

Su presencia tomó por sorpresa a Dímelo King, quien creía que él no volvería y al ingresar al set, ambos rompieron en llanto, un momento que rápidamente se viralizó por lo emotivo y por mostrar una faceta completamente distinta de los dos creadores digitales.

Valentino Lázaro no aguantó más y se quebró en vivo al pensar en el regreso de Karola. | Fotos: Canal RCN

Valentino aseguró que sentirse escuchado y recibir palabras de apoyo de sus compañeros fue clave para estabilizarse y tomar la decisión de seguir adelante con el proyecto.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Giovanny Ayala se sinceró sobre las secuelas que aún enfrenta tras la liberación de su hijo

¿Qué expresa Valentino sobre su futuro en el programa?

Aunque admite que ha atravesado días difíciles y que la presión sobre su continuidad fue desgastante, confirmó que seguirá siendo parte de Tamo en vivo y también manifestó que está aprendiendo a expresar lo que siente sin miedo al qué dirán, especialmente cuando se trata de defender su trabajo y su progreso personal.

Valentino habló de su vulnerabilidad y de cómo afronta la presión en redes. | Foto: Canal RCN

Lejos de ser solo otra controversia digital, mostró el lado más humano del creador de contenido y dejó claro que, detrás de las cámaras, también existen momentos de reconciliación y búsqueda de reconocimiento.