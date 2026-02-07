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Valentino Lázaro reaccionó al romance entre Mariana Zapata y Juanda Caribe; esto dijo

El influenciador Valentino Lázaro habló sobre la relación entre Mariana Zapata y Juanda Caribe tras oficializarse.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
valentino sobre mariana zapata y juanda caribe
Valentino habla de Mariana Zapata y Juanda Caribe/Canal RCN

El influenciador Valentino Lázaro reaccionó a la oficialización del romance entre el cantante Juanda Caribe y la creadora de contenido Mariana Zapata.

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¿Juada Caribe y Mariana Zapata ya están juntos?

Los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia sorprendieron a sus millones de fanáticos al confirmar su noviazgo luego de besarse públicamente delante de varios de sus seguidores.

El barranquillero estrenó en la noche de este miércoles 1 de julio el video musical de su nueva canción "Lo Revivimos", en el que la paisa fue la protagonista.

mariana zapata y juanda caribe confirman romancce

Ambos se reunieron con varios de sus admiradores en el restaurante de Juanda Caribe en Barranquilla y allí el artista interpretó por primera vez en vivo dicho sencillo.

En medio de su presentación, Mariana Zapata lo sorprendió con un "te amo" y ambos se dieron un romántico beso.

Luego de esto, miles de internautas reaccionaron destacando lo mucho que les gusta su relación y les agradecieron por confirmarlo abiertamente con ellos.

Cabe recordar que, dentro del reality los dos tuvieron una gran conexión, pero debido a la situación sentimental en la que estaba Juanda Caribe decidieron no darle rienda suelta a lo que estaban sintiendo, sino hasta que salieron del juego y el comediante pudo organizar su vida y hablar con su expareja Sheila, madre de su hija Victoria.

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¿Cómo reaccionó Valentino Lázaro tras confirmarse el romance de Mariana Zapata y Juanda Caribe?

El influenciador no tardó en reaccionar en redes sociales y compartió un video en el que se dejó ver interpretando la canción de la famosa pareja.

juanda caribe y mariana zapata estan juntos

"¿Entonces Mariana y Juanda si fue un ship real? Qué buen tema amigo", escribió.

Tras su publicación logró miles de corazones y comentarios donde muchos elogiaron que siga apoyando a sus excompañeros de reality pese a las diferencias que tuvieron en su momento.

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Por ahora, Valentino Lázaro continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales y trabajando en sus diferentes proyectos.

Por su parte, Juanda Caribe también está trabajando en nuevos emprendimientos y Mariana Zapata sigue enfocada en su empresa de productos capilares.

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