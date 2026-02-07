Valentino Lázaro reaccionó al romance entre Mariana Zapata y Juanda Caribe; esto dijo
El influenciador Valentino Lázaro habló sobre la relación entre Mariana Zapata y Juanda Caribe tras oficializarse.
El influenciador Valentino Lázaro reaccionó a la oficialización del romance entre el cantante Juanda Caribe y la creadora de contenido Mariana Zapata.
¿Juada Caribe y Mariana Zapata ya están juntos?
Los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia sorprendieron a sus millones de fanáticos al confirmar su noviazgo luego de besarse públicamente delante de varios de sus seguidores.
El barranquillero estrenó en la noche de este miércoles 1 de julio el video musical de su nueva canción "Lo Revivimos", en el que la paisa fue la protagonista.
Ambos se reunieron con varios de sus admiradores en el restaurante de Juanda Caribe en Barranquilla y allí el artista interpretó por primera vez en vivo dicho sencillo.
En medio de su presentación, Mariana Zapata lo sorprendió con un "te amo" y ambos se dieron un romántico beso.
Luego de esto, miles de internautas reaccionaron destacando lo mucho que les gusta su relación y les agradecieron por confirmarlo abiertamente con ellos.
Cabe recordar que, dentro del reality los dos tuvieron una gran conexión, pero debido a la situación sentimental en la que estaba Juanda Caribe decidieron no darle rienda suelta a lo que estaban sintiendo, sino hasta que salieron del juego y el comediante pudo organizar su vida y hablar con su expareja Sheila, madre de su hija Victoria.
¿Cómo reaccionó Valentino Lázaro tras confirmarse el romance de Mariana Zapata y Juanda Caribe?
El influenciador no tardó en reaccionar en redes sociales y compartió un video en el que se dejó ver interpretando la canción de la famosa pareja.
"¿Entonces Mariana y Juanda si fue un ship real? Qué buen tema amigo", escribió.
Tras su publicación logró miles de corazones y comentarios donde muchos elogiaron que siga apoyando a sus excompañeros de reality pese a las diferencias que tuvieron en su momento.
Por ahora, Valentino Lázaro continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales y trabajando en sus diferentes proyectos.
Por su parte, Juanda Caribe también está trabajando en nuevos emprendimientos y Mariana Zapata sigue enfocada en su empresa de productos capilares.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike