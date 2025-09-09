Valentino Lázaro insinuó que video de Beéle e Isabella Ladera fue cuando era pareja de Cara Rodríguez

El pasado 7 de septiembre se filtró un video que circuló mediante las diferentes plataformas digitales en el que Isabella Ladera y Beéle vivieron un privado momento cuando eran pareja.

Desde entonces, varios internautas y celebridades que hacen parte del mundo del entretenimiento han generado una ola de comentarios tras este video filtrado. Entre los creadores de contenido que se pronunció al respecto está Valentino Lázaro.

¿Qué dijo Valentino Lázaro tras el video filtrado de Isabella Ladera y Beéle?

Recientemente, el influenciador Valentino Lázaro, reveló a través de un video en el pódcast llamado: ‘Tamo en Vivo’ de Dímelo King, acerca del video del cantante de género urbano Beéle e Isabella Ladera.

Valentino Lázaro se pronunció tras polémica de Isabella Ladera y Beéle. | Foto: Canal RCN

Entre las declaraciones que compartió Valentino acerca del video filtrado, insinúo que fue aproximadamente fue grabado a finales del 2023, pues declaró que cuando Beéle tenía el cabello rosado continuaba en una relación con su amiga Camila Rodríguez, pues expresó las siguientes palabras:

“Es un video que puede afectar a Beéle. Tiene el cabello rosado porque era la época en la que estaba con mi amiga y adivina qué, Isabella Ladera no tiene ninguno de los tatuajes que tiene en la actualidad en ese video. O sea que este video fue entre octubre del 2023. Además, posteriormente Isander le cuidó su intervención médica”, añadió Valentino.

Con base en estas palabras, Valentino compartió su opinión acerca de lo mucho que puede afectar a Beéle en su vida personal, pues en la actualidad se encuentra atravesando por uno de los momentos más importantes de su carrera.

Isabella Ladera se pronunció a raíz del video filtrado de Beéle e Isabella Ladera

Tras la reciente polémica del video filtrado, Isabela Ladera no tardó en pronunciarse al respecto el pasado 8 de septiembre a través de su cuenta oficial de Instagram en la que ya cuenta con más de 6 millones de seguidores, pues expresó lo siguiente:

“Estoy profundamente devastada. Un momento #ntim# y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo”, añadió Isabella.

Entre las palabras que compartió Isabella, se evidencia que la persona encargada de filtrar el video mediante las redes sociales fue Beéle, pues, resaltó que “invadió” su confianza sin su consentimiento.