Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentino Lázaro insinuó que video de Beéle e Isabella Ladera fue cuando era pareja de Cara Rodríguez

Valentino Lázaro se pronunció sobre el video de Isabella Ladera y Beéle, insinuando que en ese entonces el artista estaba con Cara.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Isabella Ladera polémica con Beéle
¿Qué dijo Valentino Lázaro tras polémico video de Isabella Ladera y Beéle? | Foto: Canal RCN y AFP: Giorgio Viera

El pasado 7 de septiembre se filtró un video que circuló mediante las diferentes plataformas digitales en el que Isabella Ladera y Beéle vivieron un privado momento cuando eran pareja.

Desde entonces, varios internautas y celebridades que hacen parte del mundo del entretenimiento han generado una ola de comentarios tras este video filtrado. Entre los creadores de contenido que se pronunció al respecto está Valentino Lázaro.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Valentino Lázaro tras el video filtrado de Isabella Ladera y Beéle?

Recientemente, el influenciador Valentino Lázaro, reveló a través de un video en el pódcast llamado: ‘Tamo en Vivo’ de Dímelo King, acerca del video del cantante de género urbano Beéle e Isabella Ladera.

Isabella Ladera polémica con Beéle
Valentino Lázaro se pronunció tras polémica de Isabella Ladera y Beéle. | Foto: Canal RCN

Entre las declaraciones que compartió Valentino acerca del video filtrado, insinúo que fue aproximadamente fue grabado a finales del 2023, pues declaró que cuando Beéle tenía el cabello rosado continuaba en una relación con su amiga Camila Rodríguez, pues expresó las siguientes palabras:

“Es un video que puede afectar a Beéle. Tiene el cabello rosado porque era la época en la que estaba con mi amiga y adivina qué, Isabella Ladera no tiene ninguno de los tatuajes que tiene en la actualidad en ese video. O sea que este video fue entre octubre del 2023. Además, posteriormente Isander le cuidó su intervención médica”, añadió Valentino.

Con base en estas palabras, Valentino compartió su opinión acerca de lo mucho que puede afectar a Beéle en su vida personal, pues en la actualidad se encuentra atravesando por uno de los momentos más importantes de su carrera.

Artículos relacionados

Isabella Ladera se pronunció a raíz del video filtrado de Beéle e Isabella Ladera

Tras la reciente polémica del video filtrado, Isabela Ladera no tardó en pronunciarse al respecto el pasado 8 de septiembre a través de su cuenta oficial de Instagram en la que ya cuenta con más de 6 millones de seguidores, pues expresó lo siguiente:

“Estoy profundamente devastada. Un momento #ntim# y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo”, añadió Isabella.

Entre las palabras que compartió Isabella, se evidencia que la persona encargada de filtrar el video mediante las redes sociales fue Beéle, pues, resaltó que “invadió” su confianza sin su consentimiento.

Isabella Ladera polémica con Beéle
¿Qué dijo Isabella Ladera tras video filtrado con Beéle? | AFP: Sergi Alexander
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón reveló que algunos fans la reconocieron durante su paso por México Yina Calderón

¿Desplazar a Karen Sevillano? Yina Calderón buscaría ser la nueva presentadora del After Show en el 2026

Yina Calderón reveló su interés en ser presentadora del After Show en Colombia y al mismo tiempo enfrentarse en Telemundo All-Stars 2026.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025. La Liendra

La Liendra conmovió en redes con inesperada confesión de su pasado, esto dijo

A través de su cuenta de Instagram, La Liendra no dudó en contar lo difícil que fue la época en la que no tenía nada material.

Beéle niega haber filtrado el video con Isabella Ladera y prepara batalla legal Talento nacional

Beéle rompió el silencio: negó haber filtrado el video con Isabella Ladera y anunció acciones legales

Beéle puso fin a las especulaciones y aclaró que no tuvo nada que ver con la filtración del video junto a Isabella Ladera.

Lo más superlike

Selección Colombia Vs. Venezuela Talento nacional

Esto es lo que pasaría si la Selección de Venezuela gana, pierde o empata ante Colombia

Este 9 de septiembre la Selección de Venezuela se enfrenta con la tricolor y están en búsqueda de ir al repechaje para ir al mundial.

Tips de belleza en qué hay pa´ dañar Hassam

Hassam, Valentina Taguado y Johana Velandia revelan tips caseros de belleza en ¿Qué hay pa’ dañar?

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions Christian Nodal

Christian Nodal responde firme a quienes piden cancelar su concierto en Michoacán

Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Carolina y Michelle con delantal negro en MasterChef: Violeta aprovechó para mandarlas a aprender

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda