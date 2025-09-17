Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino Lázaro filtró el último chat que tuvo con Beéle: esto fue lo que hablaron

Valentino Lázaro divide opiniones en redes sociales al filtrar un chat con Beéle, expareja de Cara Rodríguez.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Valentino Lázaro filtra chat que tuvo con Beéle
¿Qué relación tenía Valentino Lázaro en el pasado con Beéle? | Foto: Canal RCN. AFP: Romain Maurice

En las últimas horas, el creador de contenido digital Valentino Lázaro ha sido tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras realizar una dinámica con sus seguidores, donde mostró varias de las conversaciones que tiene en sus redes sociales.

Durante la dinámica, el influenciador sorprendió al compartir varias conversaciones que tuvo recientemente con varias celebridades que hacen parte del mundo del entretenimiento como: Yina Calderón, Beéle y Karina García.

¿De qué se trata la conversación que tuvo Valentino Lázaro con Beéle?

Recordemos que, en el pasado, Valentino Lázaro presentó múltiples diferencias con el artista de género urbano Beéle al ser parte de su equipo de bailarines, en el que, según reveló en varias entrevistas, ganó una buena suma de dinero.

Valentino Lázaro filtra chat con Beéle
¿Qué dice el chat filtrado de Valentino Lázaro con Beéle? | Foto: Canal RCN

Además, el creador de contenido reveló en el pasado que dejó de ser parte del equipo de bailarines del artista tras las múltiples diferencias que Beéle presentó con Camila Rodríguez, su expareja.

Por su parte, Valentino sorprendió a sus seguidores al realizar recientemente una dinámica en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores al filtrar varios chats con famosos, en especial el que más se destacó fue con Beéle, el cual dice lo siguiente:

“El último mensaje fue en el 2023, cuando trabajaba con ellos”, añadió Valentino.

En la conversación se evidencia que hace más de dos años, Valentino y Beéle tenían una buena “amistad” en la que compartían múltiples vivencias y se enviaban mensajes de felicitaciones durante las fechas especiales.

¿Cuál es la relación que tiene Valentino Lázaro con Cara Rodríguez, ex de Beéle?

Cabe destacar que una de las amistades más preciadas para Valentino Lázaro es con Cara Rodríguez, la expareja de Beéle, con quien ha demostrado tener emotivas vivencias a lo largo de su vida y acompañarla en su importante etapa como madre y pareja del productor musical Jake Castro.

La especial amistad que Valentino Lázaro tiene con Cara Rodríguez
¿Qué vínculo tiene Valentino Lázaro con Cara Rodríguez? | Fotos: Canal RCN y Buen Día, Colombia

También es clave mencionar que Valentino ha acompañado a Cara durante toda la batalla legal que ha tenido con Beéle frente a lo que vivieron durante su exrelación y todos los pronunciamientos que ha realizado el equipo de abogados de ambas celebridades.

