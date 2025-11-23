Valentina Taguado detalló su primera experiencia con otra chica e impactó a más de uno

La semifinalista de MasterChefCelebrity Colombia, Valentina Taguado, sorprendió y divirtió a sus millones de seguidores al revelar en pleno show su primera experiencia con otra chica.

Recordemos que la también locutora de Qué Hay Pa' Dañar, (programa matutino del Canal RCN) creó un proyecto junto a Valeria Aguilar llamado Todo Vale y, fieles a su estilo, giran por diferentes ciudades de Colombia para a partir de sus anécdotas personales hacer un show de humor que sigue aumentando audiencia.

Cuando tenía 26 años, Valentina quiso pasar una temporada en Estados Unidos y fue consiente de su interés por explorar en ese ámbito/ Archvio RCN

Valentina Taguado detalló su primera experiencia con otra chica

En medio de su presentación en Pereira, Taguado quiso ponerse al día con su amiga frente a lo más emocionante de su semana. Sin embargo, el tema de las relaciones con personas del mismo género se puso sobre la mesa, a lo que la joven no tuvo reparo en contar abiertamente su primera experiencia.

Cuando tenía 26 años, Valentina quiso pasar una temporada en Estados Unidos y fue consiente de su interés por explorar en ese ámbito. Casualmente, conoce a "una supervisora muy guapa" que gustaba de las mujeres y al sentir atracción por ella fue correspondida sin gran esfuerzo.

"Yo empecé a salir con ella, divina, besab# delicioso, era físicamente hermosa y una vez ella me dijo que me iba a recoger en mi casa y nosotras siempre nos parábamos en un parquecito a besarn%$ un montón, horas, pero cuando arrancó y empezó a andar, no paraba, yo dije 'neaahh, pa' dónde vamos'", expresó Valentina, quien rápidamente identificó que estaban en una zona de parejas.

¿Valentina Taguado sostuvo una relación con otra chica?

Según su relato, tras vivir la experiencia se dio cuenta de que estar con otra chica no era algo que quisiera a futuro y por ello narra sin problema lo sucedido, porque siente que hace parte de su pasado.

Sin embargo, deja claro que eso no es impedimento para ser una admiradora de las mujeres, y resaltar su belleza. Vale aclarar que, dentro de lo que ella misma revela públicamente, Valentina está soltera, disfrutando del gran momento que vive profesionalmente y enfocada en crecer cada día.

Valentina Taguado sorprendió a todos con su historia con otra chica