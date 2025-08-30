Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado de MasterChef Celebrity responde si le afectan las críticas y divide opiniones

La participante de la actual temporada de MasterChef Celebrity Colombia, Valentina Taguado, dividió las opiniones en redes tras hablar de las críticas que le hacen.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Valentina Taguado de MasterChef Celebrity habla de críticas que ha recibido y divide opiniones.
En prácticamente todas las temporadas de MasterChef Celebrity Colombia hemos visto que es normal que los televidentes se sientan más identificados con algunos personajes que con otros y que se dividan los bandos o haya más o menos apoyo hacia algún cocinero.

¿Por qué le preguntaron a Valentina Taguado por las críticas que recibe?

En esta temporada, hemos visto un gran ambiente entre los participantes y la mayoría de los fans del programa lo destacan. No obstante, hay quienes mencionan que Valentina, últimamente, no tiene una buena actitud e incluso se sienten “traicionados”, pues, al principio les gustaba mucho su energía.

Así pues, en una cajita de preguntas que la locutora puso en las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 1 millón 300 mil seguidores, uno de sus fans le preguntó cómo hacía para que no le afectaran las críticas y la respuesta de la humorista también dio de qué hablar en las redes.

De acuerdo con Valentina, esos comentarios negativos no la afectan porque vienen de personas que simplemente no conoce.

“¿Cómo podrían afectarme críticas o comentarios de personas que no conozco? Eso no tiene sentido. No me afectan las que me dicen mis amigos o familia [emoji de carita riéndose a carcajadas] Yo no vivo o actúo pa’ hacer feliz a nadie” escribió la famosa colombiana.

Patty Grisales, Valentina Taguado, Belén Alonso
Valentina Taguado y Patty reciben delantal negro por ignorar a Belén Alonso en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Este mensaje fue reposteado por una cuenta de Instagram de chismes y las reacciones no se dieron a esperar: las opiniones están divididas y, mientras unos le celebran su respuesta y consideran que es una mujer con un gran carisma, personalidad y energía (además de resaltar su amistad con Valeria); otros recuerdan por qué es que la critican tanto.

¿Cuáles son las críticas que le hacen regularmente a Valentina Taguado?

Algunos mencionan que esa energía que no les gusta de ella ya la habían visto en programas anteriores y otros dicen sentirse mal por lo mucho que la querían al principio, pero que luego su participación en la cocina más importante del mundo se fue tornando tediosa.

Hay otros internautas que se encuentran en un punto medio, diciendo que les sigue cayendo muy bien, pero que lo único que les empieza a molestar es la actitud que tiene con Michelle Rouillard, pues ya no solo le critica sus platos, sino otros aspectos de su personalidad.

Valentina Taguado
Valentina Taguado dice que MasterChef es como la vida real | Foto del Canal RCN.
