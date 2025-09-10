Valentina Lizcano levantó la voz en apoyo a La Jesuu: la invitó a demandar a las Calderón

Una total disputa es lo que hay entre las hermanas Yina y Juliana Calderón con la influenciadora caleña Valentina Ruiz, conocida en redes sociales como La Jesuu.

¿Cuál es la problemática que hay entre las hermanas Calderón y La Jesuu?

Tanto Yina como Juliana han hecho serias declaraciones en contra de La Jesuu. Inclusive, hasta lanzaron advertencias que no son bien vistas ante la sociedad.

La Jesuu salió en un video donde se defendió, pero el tema aquí es que se habla de actos de rac1smo de las Calderón hacia La Jesuu. Inclusive, se hizo un llamado para no normalizarlo y otras figuras públicas se han venido pronunciando, entre ellas la actriz Valentina Lizcano.

A través de una historia en su perfil de Instagram, Lizcano salió en señal de apoyo a La Jesuu. Inclusive, la también creadora de contenido remarcó la importancia de que se efectúe una demanda.

Valentina Lizcano salió en apoyo a La Jesuu | Foto del Canal RCN.

¿Cómo Valentina Lizcano manifestó su apoyo a La Jesuu?

De acuerdo con Lizcano, si una persona sufre am3nazas, le dicen que no se puede acercar a los demás, entre otras vertientes, es necesario alzar la voz.

"Es am3naza para tu integridad física y es de demanda. Ahora bien, algo que parece que no se entiende, tenemos que entenderlo y es: el r4cismo no es un punto de vista, no es una opinión, es un delito y también se penaliza", manifestó Valentina Lizcano.

Por tal motivo, la actriz reiteró en la importancia de no normalizar las acusaciones colectivas, mucho menos dejar que cualquiera haga lo que le plazca con los demás.

"Por favor, Jesuu, demanda", concluyó Lizcano.

¿Cómo reaccionó La Jesuu al recibir el apoyo de Valentina Lizcano?

La Jesuu vio el mensaje de apoyo de Valentina Lizcano, hasta el punto en el que lo reposteó en sus propias redes sociales y le agradeció a la artista por la empatía.

"Valentina Lizcano, gracias, te amo y admiro mucho tocaya", escribió La Jesuu.

La Jesuu le agradeció a Valentina Lizcano | Foto del Canal RCN.

Por el momento, no se sabe si La Jesuu tomará como tal acción de carácter legal en contra de Yina y Juliana Calderón, pero lo que sí se puede mencionar es que la situación se ha viralizado en las redes sociales, causando distintas críticas.