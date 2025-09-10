Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Lizcano levantó la voz en apoyo a La Jesuu: la invitó a demandar a las Calderón

Valentina Lizcano se mostró en desacuerdo por los señalamientos y advertencias que le están haciendo a La Jesuu.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valentina Lizcano, La Jesuu, Yina Calderón, Juliana Calderón
Valentina Lizcano levantó la voz en apoyo a La Jesuu: la invitó a demandar a las Calderón | Foto del Canal RCN.

Una total disputa es lo que hay entre las hermanas Yina y Juliana Calderón con la influenciadora caleña Valentina Ruiz, conocida en redes sociales como La Jesuu.

¿Cuál es la problemática que hay entre las hermanas Calderón y La Jesuu?

Tanto Yina como Juliana han hecho serias declaraciones en contra de La Jesuu. Inclusive, hasta lanzaron advertencias que no son bien vistas ante la sociedad.

Artículos relacionados

La Jesuu salió en un video donde se defendió, pero el tema aquí es que se habla de actos de rac1smo de las Calderón hacia La Jesuu. Inclusive, se hizo un llamado para no normalizarlo y otras figuras públicas se han venido pronunciando, entre ellas la actriz Valentina Lizcano.

A través de una historia en su perfil de Instagram, Lizcano salió en señal de apoyo a La Jesuu. Inclusive, la también creadora de contenido remarcó la importancia de que se efectúe una demanda.

Valentina Lizcano
Valentina Lizcano salió en apoyo a La Jesuu | Foto del Canal RCN.

¿Cómo Valentina Lizcano manifestó su apoyo a La Jesuu?

De acuerdo con Lizcano, si una persona sufre am3nazas, le dicen que no se puede acercar a los demás, entre otras vertientes, es necesario alzar la voz.

"Es am3naza para tu integridad física y es de demanda. Ahora bien, algo que parece que no se entiende, tenemos que entenderlo y es: el r4cismo no es un punto de vista, no es una opinión, es un delito y también se penaliza", manifestó Valentina Lizcano.

Por tal motivo, la actriz reiteró en la importancia de no normalizar las acusaciones colectivas, mucho menos dejar que cualquiera haga lo que le plazca con los demás.

Artículos relacionados

"Por favor, Jesuu, demanda", concluyó Lizcano.

 

¿Cómo reaccionó La Jesuu al recibir el apoyo de Valentina Lizcano?

La Jesuu vio el mensaje de apoyo de Valentina Lizcano, hasta el punto en el que lo reposteó en sus propias redes sociales y le agradeció a la artista por la empatía.

"Valentina Lizcano, gracias, te amo y admiro mucho tocaya", escribió La Jesuu.

La Jesuu
La Jesuu le agradeció a Valentina Lizcano | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Por el momento, no se sabe si La Jesuu tomará como tal acción de carácter legal en contra de Yina y Juliana Calderón, pero lo que sí se puede mencionar es que la situación se ha viralizado en las redes sociales, causando distintas críticas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri Andrea Valdiri

¡Sorpresivo! Así fue el anuncio de Andrea Valdiri previo a 'Stream Fighters 4'

Andrea Valdiri recibe apoyo de celebridades y seguidores antes de su pelea con Yina Calderón en ‘Stream Fighters 4’, el 18 de octubre.

Britney Spears preocupa a sus fans tras caerse Britney Spears

Britney Spears preocupa a sus fans tras sufrir una aparatosa caída: “Fue horrible”

Britney Spears alarmó a sus seguidores al revelar que sufrió una caída por las escaleras que le provocó fuertes lesiones.

Yina Calderón y La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón advierte con cancelar su pelea con Valdiri por culpa de La Jesuu

Yina Calderón hizo llamado de atención a WestCol y dejó claro que podría cancelar el enfrentamiento si no se cumplen sus condiciones.

Lo más superlike

Se reveló foto de Dayana Jaimes y Evelio Escorcia Dayana Jaimes

Salió a la luz una foto de un beso entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, ex de Lily Díaz

Se viralizó la foto que habría destapado la polémica entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, exesposo de Lily Díaz.

Ana del Castillo vivió un incómodo momento antes de un show Ana del Castillo

Ana del Castillo vivió un incómodo momento antes de un show: su reacción sorprendió a todos

Procedimiento Foxy Eyes Viral

¿Qué es el foxy eyes, procedimiento que le cobró la vida a reconocido influenciador?

Alejandra Ávila, David Sanín, Carolina Sabino, Pichingo, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

IA reveló quién sería el primer participante que pasaría al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025

Eli Castro rompe el silencio: habla del supuesto rechazo a Ángela Aguilar y menciona a Cazzu Christian Nodal

¿Qué dijo la madrina de Christian Nodal? Aclaró cuál es la relación de la familia con Ángela Aguilar