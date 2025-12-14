Valentina Ferrer le dio la sorpresa del año a J Balvin en pleno concierto y hasta lo hizo llorar

Valentina Ferrer se llevó el protagonismo en el más reciente concierto que ofreció el artista antioqueño en la capital del país y le regaló a J Balvin uno de los momentos más emotivos de su carrera artística.

En pleno concierto, y cuando menos lo esperaba, la modelo y empresaria argentina apareció en el escenario junto a su hijo Río, provocando una reacción que conmovió tanto al artista como al público: lágrimas, sorpresa absoluta y un estadio entero vibrando con el momento.

/AFP: Dimitrios Kambouris

¿Cuál fue la sorpresa del año que le dio Valentina Ferrer a J Balvin en pleno concierto en Bogotá?

El gesto fue aún más significativo porque, hasta ese instante, Balvin creía que Valentina no podía viajar a Colombia. Su pareja y madre de su hijo no lo había acompañado en su reciente show en Medellín precisamente porque aún no tenía legalizados todos sus papeles en Estados Unidos, lo que le impedía salir del país.

Incluso, para mantener la sorpresa intacta, Valentina le hizo creer que estaba en Nueva York, en una fiesta infantil junto a Río, mientras en realidad preparaba el viaje para acompañarlo en una de las noches más importantes de su gira.

La aparición ocurrió durante el concierto ‘Ciudad Primavera’, en el estadio de Bogotá, un espectáculo impecable en producción y puesta en escena con el que J Balvin volvió a demostrar por qué es uno de los referentes más importantes de la música urbana a nivel mundial. La emoción se apoderó del artista paisa al ver a su familia en el escenario, regalando uno de los momentos más comentados y aplaudidos de la noche.

"¿Por qué me hacen esto si no nos podíamos ver? Esta es mi familia, mi mujer que amo tanto y mi hijo Río... me sorprendieron porque no tenían la Green Card Valentina para venir a Colombia y no pudo acompañarme en mi concierto en Medellín y me engañaste diciéndome que estabas en una fiesta con Río en Nueva York... con esto cierro la noche tranquilo, porque está mi familia aquí, te amo", expresó el artista.

¿Cuáles fueron los principales invitados de J Balvin en su concierto en Bogotá?

El show fue una verdadera celebración de la música urbana y contó con más de diez invitados de lujo, entre artistas nacionales e internacionales que han marcado la historia del género. Sobre el escenario acompañaron a Balvin figuras como Arcángel, Nicky Jam, Cosculluela, Zion, Feid, Ed Sheeran, Dragón y Caballero, Blindaje 10, De La Ghetto, Justin Quiles y Lenny Tavárez, entre otros.

