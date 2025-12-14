Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Ferrer le dio la sorpresa del año a J Balvin en pleno concierto y hasta lo hizo llorar

Valentina Ferrer se llevó el protagonismo en el concierto del antioqueño en Bogotá y lo hizo conmoverse frente a millones de asistentes.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Valentina Ferrer le regaló a J Balvin uno de los momentos más emotivos de su carrera artística
Valentina Ferrer le regaló a J Balvin uno de los momentos más emotivos de su carrera artística/ AFP Giorgio Viera

Valentina Ferrer se llevó el protagonismo en el más reciente concierto que ofreció el artista antioqueño en la capital del país y le regaló a J Balvin uno de los momentos más emotivos de su carrera artística.

En pleno concierto, y cuando menos lo esperaba, la modelo y empresaria argentina apareció en el escenario junto a su hijo Río, provocando una reacción que conmovió tanto al artista como al público: lágrimas, sorpresa absoluta y un estadio entero vibrando con el momento.

Artículos relacionados

En pleno concierto, y cuando menos lo esperaba, la modelo y empresaria argentina apareció en el escenario junto a su hijo Río
En pleno concierto, y cuando menos lo esperaba, la modelo y empresaria argentina apareció en el escenario junto a su hijo Río /AFP: Dimitrios Kambouris

¿Cuál fue la sorpresa del año que le dio Valentina Ferrer a J Balvin en pleno concierto en Bogotá?

El gesto fue aún más significativo porque, hasta ese instante, Balvin creía que Valentina no podía viajar a Colombia. Su pareja y madre de su hijo no lo había acompañado en su reciente show en Medellín precisamente porque aún no tenía legalizados todos sus papeles en Estados Unidos, lo que le impedía salir del país.

Incluso, para mantener la sorpresa intacta, Valentina le hizo creer que estaba en Nueva York, en una fiesta infantil junto a Río, mientras en realidad preparaba el viaje para acompañarlo en una de las noches más importantes de su gira.

La aparición ocurrió durante el concierto ‘Ciudad Primavera’, en el estadio de Bogotá, un espectáculo impecable en producción y puesta en escena con el que J Balvin volvió a demostrar por qué es uno de los referentes más importantes de la música urbana a nivel mundial. La emoción se apoderó del artista paisa al ver a su familia en el escenario, regalando uno de los momentos más comentados y aplaudidos de la noche.

"¿Por qué me hacen esto si no nos podíamos ver? Esta es mi familia, mi mujer que amo tanto y mi hijo Río... me sorprendieron porque no tenían la Green Card Valentina para venir a Colombia y no pudo acompañarme en mi concierto en Medellín y me engañaste diciéndome que estabas en una fiesta con Río en Nueva York... con esto cierro la noche tranquilo, porque está mi familia aquí, te amo", expresó el artista.

¿Cuáles fueron los principales invitados de J Balvin en su concierto en Bogotá?

El show fue una verdadera celebración de la música urbana y contó con más de diez invitados de lujo, entre artistas nacionales e internacionales que han marcado la historia del género. Sobre el escenario acompañaron a Balvin figuras como Arcángel, Nicky Jam, Cosculluela, Zion, Feid, Ed Sheeran, Dragón y Caballero, Blindaje 10, De La Ghetto, Justin Quiles y Lenny Tavárez, entre otros.

Artículos relacionados

Valentina le hizo creer que estaba en Nueva York, en una fiesta infantil junto a Río
Valentina le hizo creer que estaba en Nueva York, en una fiesta infantil junto a Río/ AFP: Dimitrios Kambouris
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lina Tejeiro atraviesa uno de los momentos más dolorosos a nivel personal Lina Tejeiro

El doloroso adiós de Lina Tejeiro a su perrito Romeo: "la casa se siente muy vacía sin ti"

Lina Tejeiro reveló muy devastada la muerte de su mascota Romeo, quien la acompañó por más de ocho años.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025. Andrea Valdiri

Hija mayor de Andrea Valdiri impactó con su debut como modelo, así fue su primera sesión

Isabella Valdiri, hija mayor de Andrea Valdiri causó furor en redes sociales tras mostrar su gran talento y destreza para el mundo del modelaje.

La Jesuu aseguró que se arrepiente de lo que sucedió en la noche que bailó con Yeferson Cossio La Jesuu

La jesuu sorprendió con cercano baile con Yeferson Cossio: "me da pena hablar de lo que hice anoche"

La creadora de contenido La Jesuu dejó sin palabras a más de uno con un inesperado video junto a Yeferson Cossio en sus redes sociales.

Lo más superlike

Cristiano Ronaldo debutaría en Fast and Furious Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo debutaría en el cine en la famosa saga ‘Fast & Furious’: esto se sabe

¡De la Champions a Hollywood! Vin Diesel reveló que tiene un papel para Cristiano Ronaldo en la próxima película de ‘Fast & Furious’.

'El Gato' Baptista reveló que padece del síndrome de la cueva Salud

¿Qué es el síndrome de la cueva que padece el actor ‘El Gato' Baptista?

J Balvin se sinceró previo a su concierto en El Campín J Balvin

J Balvin rompió el silencio previo a su concierto en El Campín y dejó emotivo mensaje

Muere la actriz Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson Talento internacional

Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"