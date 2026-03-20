En las últimas horas, un reconocido creador de contenido digital se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir un video en sus redes sociales tras compartir detalles acerca de su reciente boda.

Además, la noticia ha tomado por sorpresa a todos sus seguidores quienes han generado una gran variedad de opiniones tras el especial video que compartió el influenciador junto a su pareja en las últimas horas.

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¿Quién es el reconocido influenciador que se casó con un hombre en las últimas horas?

El nombre de Alfredo Cantú Villareal, más conocido en las redes sociales como Un Tal Fredo, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras su reciente matrimonio con un hombre llamado: Adrián Álvarez.

Así fue la boda de Un Tal Fredo. | Foto: Freepik

Recientemente, Un Tal Fredo compartió un emotivo video mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, en el que se refleja que está atravesando por un importante momento a nivel emocional desde que compartió varios detalles de su reciente matrimonio.

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En la reciente publicación que compartió el creador de contenido digital, se refleja que tuvo la oportunidad de realizar una ceremonia especial junto a sus allegados en donde expresó su felicidad al llegar al altar junto al amor de su vida. En la descripción de la publicación expresó las siguientes palabras:

“Te quiero cumplir todos los sueños como tú haces que todos los míos se vuelvan realidad. Te esperaba”, agregó Un Tal Fredo en la descripción de la publicación.

Así fue la boda de Un Tal Fredo. | Foto: Freepik

¿Quién fue el reconocido cantante que se presentó en la boda de Un Tal Fredo?

El cantante mexicano Carlos Rivera se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por ser un distinguido cantante por el éxito en varias de sus canciones como: ‘Te esperaba’, ‘El destino’, ‘100 años’ y ‘Si te vas’.

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Además, el cantante Carlos Rivera tuvo la oportunidad de cautivar con su talento al interpretar varios de sus éxitos musicales en la reciente boda de Un Tal Fredo junto a su esposo en donde tuvieron la oportunidad en llegar al altar.

Por esta razón, miles de navegantes han generado una gran variedad de comentarios mediante las distintas plataformas digitales acerca del importante momento a nivel emocional por el que está atravesando la pareja, quien se ha convertido en tendencia mediante las redes sociales.