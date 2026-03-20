Lokillo Florez se viste de luto tras el doloroso fallecimiento de su abuelo

Una reciente publicación en redes sociales encendió las búsquedas sobre un humorista colombiano que atraviesa un momento familiar. El mensaje, que generó múltiples reacciones, dejó ver una situación que conmovió a sus seguidores.

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¿Quién es el humorista colombiano que se viste de luto?

Se trata de Lokillo Flórez, uno de los comediantes más reconocidos en Colombia, quien ha construido una trayectoria en escenarios, televisión y redes sociales. En las últimas horas, su nombre tomó relevancia luego de compartir con sus seguidores un momento familiar que estaba atravesando.

Lokillo Flórez generó preocupación por la salud de su abuelo / (Foto de Freepik)

El humorista, que cuenta con una amplia comunidad digital, decidió utilizar sus plataformas para expresar lo que estaba viviendo, lo que generó conversación entre los internautas.

Con el paso del tiempo, confirmó que su familia estaba enfrentando una situación relacionada con la salud de su abuelo, lo que posteriormente derivó en un mensaje de despedida.

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¿Qué dijo Lokillo Flórez sobre su abuelo?

A través de su cuenta de Instagram, Lokillo Flórez compartió un mensaje en el que describió el estado de salud de su abuelo y el impacto emocional que esto le generaba. En sus palabras, dejó ver la dificultad de presenciar ese momento y el significado que tenía para él acompañar a su familiar.

“Mi abuelo se está muriendo y es triste verlo sufrir. Con la ilusión de vivir mientras yo lo miro y no entiendo la razón de su condena", afirmó.

Lokillo Flórez generó preocupación por la salud de su abuelo / (Foto de Freepik)

En su publicación, relató cómo observaba el estado físico de su abuelo, mencionando aspectos que evidenciaban su fragilidad. Además, expresó sentimientos de tristeza y reflexión frente a la situación, lo que llevó a que sus seguidores reaccionaran con mensajes de apoyo.

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¿Cómo reveló Lokillo Flórez el fallecimiento de su abuelo?

Horas después de sus primeras publicaciones, Lokillo Flórez confirmó el fallecimiento de su abuelo a través de su cuenta de Instagram. El comediante publicó una imagen de su familiar acompañada de un mensaje de despedida.

En ese texto, agradeció por los momentos compartidos y dejó un mensaje breve que fue replicado por varios usuarios en redes sociales.

Adiós, viejo loco. Gracias por tanto y perdón por tan poco

La publicación generó múltiples reacciones, donde los internautas expresaron mensajes de acompañamiento y fortaleza.