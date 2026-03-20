En las últimas horas, el mundo del cine se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de Chuck Norris, quien se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en dejar un importante legado no solo en la industria de las producciones, sino que también en el campo de las artes marciales.

Además, varios de sus seguidores lo han recordado con cariño no solo por dejar un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, sino que también, por dejar valiosas enseñanzas.

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¿Cuál fue el último video de Chuck Norris antes de confirmarse su fallecimiento?

Tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de Chuck Norris este 20 de marzo, miles de internautas lo han recordado con cariño, no solo por participar en importantes producciones, sino que también, por demostrar que era una celebridad multifacética.

Así se confirmó el fallecimiento de Chuck Norris. | AFP: Jason Merritt

Por este motivo, Chuck Norris compartió hace aproximadamente una semana a través de su cuenta oficial de Instagram en la que contaba con casi tres millones de seguidores en donde celebró su cumpleaños número 86, expresando las siguientes palabras en la descripción de la publicación:

“No envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar. Que Dios los bendiga, Chuck Norris”, agregó.

¿Cuál fue el importaante legado de Chuck Norris? | AFP: Jared C. Tilton

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En el video se reflejó uno de los últimos entrenamientos que tuvo Chuck una semana antes de confirmarse su desafortunada partida, en donde demostró que las artes marciales eran una de sus actividades más importantes a lo largo de su vida.

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¿Cómo se confirmó el desafortunado fallecimiento de Chuck Norris?

En la mañana del 20 de marzo, los familiares de Chuck Norris compartieron una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram confirmando el desafortunado fallecimiento de Chuck, expresando las siguientes palabras: