Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Tini Stoessel se viste de luto tras despedir al hombre que la hizo famosa

Tini Stoessel le había dedicado emotivas palabras en un concierto momentos antes de su fallecimiento.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Tini Stoessel de luto
Tini Stoessel dedicó mensaje a Diego Lerner/AFP: Mireya Acierto/Freepik

La actriz Tini Stoesseldespidió al ejecutivo Diego Lerner, presidente honorario de The Walt Disney Company Latin America.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe de la muerte de Diego Lerner?

El ejecutivo argentino de cine y televisión falleció a causa de una enfermedad terminal, por la que ya llevaba varios días luchando contra esta.

Tini stoessel de luto tras despedir ejecutivo

Fue reconocido por unirse a Disney a principios de los 90's y abrir las puertas de esta importante compañía en Latinoamérica, convirtiéndose en uno de los ejecutivos más influyentes de la televisión.

Diego Lerner fue bastante importante para la actriz y cantante Tini Stoessel luego de que fuera él quien creyera en ella para darle vida al personaje de Violetta, en la serie de Disney que lleva el mismo nombre, por el que logró la fama mundial.

Artículos relacionados

¿Cómo despidió Tini Stoessel a Diego Lerner?

La artista compartió una fotografía de él a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 21 millones de seguidores.

Tini Stoessel de luto por diego lerner

Con dicha instantánea aprovechó para despedirlo con un sentido mensaje de agradecimiento tras haber sido el responsable del éxito de la argentina.

"Te voy a extrañar, gracias por acompañarme en cada paso, ayudarme a soñar y haber sido tan importante en vida. Vas a vivir para siempre en mi corazón, te quiero mucho, mucho", escribió.

Cabe destacar que, momento antes la artista le había dedicado una canción y un emotivo discurso al conocer su delicado estado de salud.

"Fue la persona que confío en mí, la que hizo Violetta (...) estaría muy orgulloso de verme acá, te quiero mucho Diego, gracias por haber confiado en mí como lo hiciste y esta canción se la dedico se llama 'siempre brillarás'", expresó entre lágrimas y con la voz entrecortada.

Tras la confirmación de la muerte del ejecutivo, varios sus fanáticos y personalidades del mundo del entretenimiento que lo conocían lamentaron su partida y le enviaron mensajes de sentido pésame a la familia del ejecutivo en este momento tan difícil para ellos.

Muchos agradecieron también por su sorprendente legado en el mundo del entretenimiento y destacaron cuánto lo recordarán.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Maluma celebra el cumpleaños de su hermana y su hija París también participa en celebración de su tía. Maluma

Maluma desea feliz cumpleaños a su hermana con tierna postal juntos y su hija París también celebra

El cantante paisa Maluma no dejó pasar por alto una fecha muy especial tanto para él como para su familia. Su hija París también encantó con su felicitación.

Karen Sevillano Karen Sevillano

Karen Sevillano enamoró a todos con cautivador outfit

Karen Sevillano dejó cautivados a miles de sus seguidores en redes sociales con elegante outfit.

Elsie Hewitt expresó su felicidad y gratitud tras convertirse en madre por primera vez. Kim Kardashian

Ex de Kim Kardashian se convierte en papá y presenta a su bebé en redes

Pete Davidson sorprendió al anunciar el nacimiento de su primera hija junto a Elsie Hewitt, compartiendo imágenes y mensajes llenos de emoción.

Lo más superlike

Alejandro Estrada se vuelve viral. Alejandro Estrada

¿Irreconocible? Así lucía Alejandro Estrada hace 20 años cuando comenzó en la actuación

Alejandro Estrada se hace viral en redes con fotos de hace 20 años, cuando iniciaba su carrera actoral en Bogotá.

Paola Jara compartió foto de Emilia Jessi Uribe

Jessi Uribe mostró el momento más tierno de Paola Jara y su hija

El ayuno nocturno reduce la glucosa en sangre, haciendo que el cerebro pida energía rápida al despertar. Salud

¿Por qué al despertar queremos comer algo dulce? Esto dicen los expertos

Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli asisten a la 35° Premio Lo Nuestro en el Miami-Dade Arena. Christian Nodal

Juez mexicano acepta demanda de Nodal contra Cazzu por manutención

Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio Miss Universo

Miss Cuba sorprende al confesar que Miss Universo unió a sus padres tras años separados