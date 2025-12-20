Tini Stoessel se viste de luto tras despedir al hombre que la hizo famosa

La actriz Tini Stoesseldespidió al ejecutivo Diego Lerner, presidente honorario de The Walt Disney Company Latin America.

¿Qué se sabe de la muerte de Diego Lerner?

El ejecutivo argentino de cine y televisión falleció a causa de una enfermedad terminal, por la que ya llevaba varios días luchando contra esta.

Fue reconocido por unirse a Disney a principios de los 90's y abrir las puertas de esta importante compañía en Latinoamérica, convirtiéndose en uno de los ejecutivos más influyentes de la televisión.

Diego Lerner fue bastante importante para la actriz y cantante Tini Stoessel luego de que fuera él quien creyera en ella para darle vida al personaje de Violetta, en la serie de Disney que lleva el mismo nombre, por el que logró la fama mundial.

¿Cómo despidió Tini Stoessel a Diego Lerner?

La artista compartió una fotografía de él a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 21 millones de seguidores.

Con dicha instantánea aprovechó para despedirlo con un sentido mensaje de agradecimiento tras haber sido el responsable del éxito de la argentina.

"Te voy a extrañar, gracias por acompañarme en cada paso, ayudarme a soñar y haber sido tan importante en vida. Vas a vivir para siempre en mi corazón, te quiero mucho, mucho", escribió.

Cabe destacar que, momento antes la artista le había dedicado una canción y un emotivo discurso al conocer su delicado estado de salud.

"Fue la persona que confío en mí, la que hizo Violetta (...) estaría muy orgulloso de verme acá, te quiero mucho Diego, gracias por haber confiado en mí como lo hiciste y esta canción se la dedico se llama 'siempre brillarás'", expresó entre lágrimas y con la voz entrecortada.

Tras la confirmación de la muerte del ejecutivo, varios sus fanáticos y personalidades del mundo del entretenimiento que lo conocían lamentaron su partida y le enviaron mensajes de sentido pésame a la familia del ejecutivo en este momento tan difícil para ellos.

Muchos agradecieron también por su sorprendente legado en el mundo del entretenimiento y destacaron cuánto lo recordarán.