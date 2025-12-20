Tekashi, expareja de Yailín, sorprendió con impactante tatuaje que tapa la mitad de su rostro

Tekashi 6ix9ine volvió a dar de qué hablar en redes sociales. El rapero, conocido por su mediática relación con Yailín, la más viral dejó a muchos en shock tras mostrar un impactante tatuaje que ahora cubre gran parte de su rostro y no pasó desapercibido entre sus seguidores.

¿Cuál es el tatuaje que Tekashi 6ix9ine se realizó en el rostro?

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Tekashi 6ix9ine presumió el resultado final del impactante tatuaje que decidió realizarse en la parte derecha de su rostro.

El radical cambio de Tekashi: su nuevo tatuaje sorprende a todos. (Foto AFP: Marco Bertorello).

Vale la pena destacar que el artista ya tenía tatuajes en esta zona de su cara, pero decidió cubrirlos con un imponente diseño que dejó a más de uno en shock, pues este abarca una zona más amplia.

Según se alcanza a notar en las imágenes, el polémico artista optó por realizarse la cabeza de un tiburón que sale de la parte superior de su oreja, además de una especie de puma que se unen entre sí para crear una gran pieza que se extiende hasta su barbilla. El tatuaje fue realizado en tinta negra con algunos retoques en blanco para dar mayor claridad.

El impactante tatuaje de Tekashi 6ix9ine continúa generando sorpresa entre sus seguidores, quienes no dudaron en reaccionar al imponente diseño que ahora ocupa gran parte de su rostro.

¿Tekashi 6ix9ine subió de peso?

Vale la pena destacar que su tatuaje no fue lo único que llamó la atención de esta publicación, pues muchos internautas se percataron de que Tekashi 6ix9ine habría subido de peso y habría perdido su cuerpo atlético. Sin embargo, el artista no ha hecho referencia a este cambio de hábitos en su vida, por lo que parece no importarle las críticas que surgen en redes sociales por su actual aspecto físico.

Por lo pronto Tekashi continúa sorprendiendo a sus cientos de seguidores con cada ocurrencia que anuncia de manera inesperada por medio de sus redes sociales oficiales.