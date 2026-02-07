Tebi Bernal habría reaccionado a la confesión de Alexa sobre lo que pasó entre ellos: "Fastidiosa"

Luego de la confesión que hizo Alexa Torrex sobre lo que pasó después de La casa de los famosos Colombia con Tebi Bernal, el finalista compartió un curioso video que de inmediato fue relacionado por muchos como una indirecta para la creadora de contenido.

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¿Qué dijo Alexa Torrex que habría causado la reacción de Tebi Bernal?

Como bien se conoce, los dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia tuvieron una gran cercanía durante la convivencia y ambos habían mencionado que esperarían a que terminara el programa para saber qué iba a pasar entre ellos

No obstante, tras su salida, Tebi Bernal compartió que no conocía a Alexa fuera del programa, por eso no iba a tener nada con ella sin antes conocer cómo era en la vida real.

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Mientras tanto, Alexa siempre se mostró expectante por lo que iba a pasar entre ellos después de La casa de los famosos Colombia.

Tebi Bernal publicó curioso mensaje luego de las declaraciones de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Tras terminar el reality, se les vio juntos durante unos días. Sin embargo, después de eso Alexa se mostró molesta y habló de que ya no tenían contacto.

Recientemente, en medio de una entrevista con Yina Calderón, Alexa confesó que sí durmieron juntos y, en otra entrevista, también aseguró que esto ocurrió en cuatro ocasiones.

¿Cómo reaccionó Tebi Bernal a la reciente confesión de Alexa Torrex?

Tras las declaraciones, que se hicieron virales, Tebi Bernal compartió un video en el que aparece haciendo un gesto de indignación y fastidio mientras utiliza un audio con un mensaje con muchas grosería que muchos relacionaron con la polémica.

"¿Qué enemiga voy a hacer yo tuya? Como estoy de endeudada, fastidiosa".

Tebi Bernal publicó curioso mensaje luego de las declaraciones de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Sin duda tras el video de Tebi Bernal, los usuarios de inmediato relacionaron que sus palabras iban dirigidas a la confesión que hizo Alexa Torrex de lo que pasó entre ellos pese a que el mensaje del video hacía referencia a que iniciaba julio.

“Julio sorpréndeme 😅”.

Mientras los usuarios en esta red social le repetían a Tebi Bernal en los mensajes: “Que fueron 4 veces”, “Y que cuatro veces Tebi 😁” Es para Alexa ya queda comprobado que él está con la pastora acaban de repostear ambos la misma publicación”.