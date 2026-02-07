Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Tebi Bernal habría reaccionado a la confesión de Alexa sobre lo que pasó entre ellos: "Fastidiosa"

Alexa Torrex confesó que durmieron juntos y Tebi Bernal apareció con fuerte mensaje.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Tebi Bernal habría reaccionado a la confesión de Alexa Torrex sobre lo que pasó entre ellos
Tebi Bernal publicó curioso mensaje luego de las declaraciones de Alexa Torrex. (Fotos: Canal RCN)

Luego de la confesión que hizo Alexa Torrex sobre lo que pasó después de La casa de los famosos Colombia con Tebi Bernal, el finalista compartió un curioso video que de inmediato fue relacionado por muchos como una indirecta para la creadora de contenido.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Alexa Torrex que habría causado la reacción de Tebi Bernal?

Como bien se conoce, los dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia tuvieron una gran cercanía durante la convivencia y ambos habían mencionado que esperarían a que terminara el programa para saber qué iba a pasar entre ellos

No obstante, tras su salida, Tebi Bernal compartió que no conocía a Alexa fuera del programa, por eso no iba a tener nada con ella sin antes conocer cómo era en la vida real.

Artículos relacionados

Mientras tanto, Alexa siempre se mostró expectante por lo que iba a pasar entre ellos después de La casa de los famosos Colombia.

Tebi Bernal habría reaccionado a la confesión de Alexa Torrex sobre lo que pasó entre ellos
Tebi Bernal publicó curioso mensaje luego de las declaraciones de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Tras terminar el reality, se les vio juntos durante unos días. Sin embargo, después de eso Alexa se mostró molesta y habló de que ya no tenían contacto.

Recientemente, en medio de una entrevista con Yina Calderón, Alexa confesó que sí durmieron juntos y, en otra entrevista, también aseguró que esto ocurrió en cuatro ocasiones.

¿Cómo reaccionó Tebi Bernal a la reciente confesión de Alexa Torrex?

Tras las declaraciones, que se hicieron virales, Tebi Bernal compartió un video en el que aparece haciendo un gesto de indignación y fastidio mientras utiliza un audio con un mensaje con muchas grosería que muchos relacionaron con la polémica.

Artículos relacionados

"¿Qué enemiga voy a hacer yo tuya? Como estoy de endeudada, fastidiosa".

Tebi Bernal habría reaccionado a la confesión de Alexa Torrex sobre lo que pasó entre ellos
Tebi Bernal publicó curioso mensaje luego de las declaraciones de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Sin duda tras el video de Tebi Bernal, los usuarios de inmediato relacionaron que sus palabras iban dirigidas a la confesión que hizo Alexa Torrex de lo que pasó entre ellos pese a que el mensaje del video hacía referencia a que iniciaba julio.

“Julio sorpréndeme 😅”.

Mientras los usuarios en esta red social le repetían a Tebi Bernal en los mensajes: “Que fueron 4 veces”, “Y que cuatro veces Tebi 😁” Es para Alexa ya queda comprobado que él está con la pastora acaban de repostear ambos la misma publicación”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Shakira revive su meme más viral junto a su famosa prima Shakira

Shakira paraliza las redes al recrear su meme más viral junto a su famosa prima

Shakira causa conmoción en redes tras aparecer con su famosa prima, quien fue actriz y exreina de Colombia, recreando su meme viral.

novia de Erling Haaland Mundial de fútbol

Novia de Erling Haaland cautiva con fotos apoyándolo en el Mundial 2026

Novia del futbolista Erling Haaland ha acaparado todas las miradas en el Mundial 2026.

Sheila compartió doloroso video en medio de la relación de Juanda Caribe y Mariana Zapata: esto dijo Juanda Caribe

Sheila compartió doloroso video en medio de la relación de Juanda Caribe y Mariana Zapata: esto dijo

Expareja de Juanda Caribe compartió un video junto a dolorosas palabras tras el reciente beso de él con Mariana: “tuve que soltar”.

Lo más superlike

Jugadores de Austria Copa Mundial

Él es el jugador más alto de la Copa Mundial del Fútbol 2026, ¿de quién se trata?

El portero mide 2.05 metros y pertenece a uno de los equipos que pasó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Humberto Padgett periodista que fue diagnosticado con cáncer de lengua Salud

¿Qué es el cáncer de lengua? La enfermedad que le fue diagnosticada a famoso periodista

La respuesta de Blessd a un usuario que criticó su música Blessd

Blessd estalló contra seguidor que criticó su música y le lanzó contundente advertencia, ¿qué dijo?

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium