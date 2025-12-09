Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sophie, la sobrina de Karol G conquistó en redes con un tierno video

Aunque Verónica Giraldo celebró rodeada de seres queridos, fue Sophie quien conquistó las miradas y se volvió la gran protagonista.

Sharik Guzmán
Con su ternura y ocurrencias, la sobrina de Karol G fue la gran estrella.
Sophie, la sobrina de La Bichota, se llevó todas las miradas en el cumpleaños de Verónica Giraldo con su carisma y ocurrencias. Foto Freepik/AFP/ Romain Maurice

Verónica Giraldo, la hermana de Karol G estuvo de cumpleaños y decidió compartir con sus seguidores algunos momentos especiales de la fecha.

¿Cómo fue la celebración de Verónica, la hermana de Karol G?

Aunque la celebración fue privada, rodeada de familiares y un grupo cercano de amigos que la acompañaron para brindarle amor y buenos deseos en este nuevo año de vida.

A través de sus redes sociales compartió fotografías y videos de la reunión, en los que, sin pensarlo, fue Sophie, su pequeña hija la que se llevó toda la atención de los seguidores, convirtiéndose en la gran estrella de la jornada gracias a su ternura y ocurrencias.

¿Por qué Sophie se llevó toda la atención?

Entre los videos publicados por Verónica, uno de ellos causó una lluvia de comentarios, pues Sophie aparecía sonriente, mostrando su carisma mientras jugaba con un marcador rojo para pintarse la carita.

 

La inocencia y espontaneidad de la pequeña hicieron que sus seguidores resaltaran lo rápido que está creciendo y lo mucho que disfrutan verla en cada nueva etapa.

La sobrina de “La Bichota” ya tiene un lugar muy especial entre los fanáticos, quienes no solo siguen a Karol G por su música, sino también a su familia por lo que transmiten en cada publicación.

Con pocos años, ha conquistado a millones y se ha convertido en una pequeña influencer, desde su cuenta oficial en Instagram administrada por Verónica, supera el millón trescientos mil seguidores, una cifra que habla del cariño y la atención que genera en el público.

¿Por qué Karol G no estuvo en el cumpleaños?

Un detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores fue la ausencia de Karol G en la celebración de su hermana, sin embargo, la cantante se encuentra en medio de compromisos de trabajo y viajes que le impidieron estar presente físicamente.

Aun así, sus fanáticos no dudaron en señalar que la unión de la familia es evidente y que seguramente estuvo pendiente de la celebración a la distancia.

Sophie se ha convertido en una figura querida y seguida por millones en redes sociales, pues con cada sonrisa, cada travesura y cada nuevo momento compartido, la pequeña confirma que tiene un lugar muy especial en el corazón de quienes siguen a “La Bichota” y a toda su familia.

