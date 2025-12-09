Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessica Cediel alarmó a sus seguidores tras aparecer en una camilla hospitalaria

La presentadora Jessica Cediel encendió las alarmas al mostrarse en una camilla de hospital, pero luego llevó calma al hablar de su estado.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Jessica Cediel asiste a los Latin GRAMMY 2015
Jessica Cediel compartió revelador testimonio. Foto | Frazer Harrison.

Los seguidores de Jessica Cediel vivieron momentos de angustia luego de que la presentadora y modelo publicara en sus redes sociales un mensaje acompañado de una fotografía en la que se le veía recostada en una camilla hospitalaria.

¿Qué ocurrió con Jessica Cediel?

Sobre una camilla, vistiendo una bata para procedimientos hospitalarios y con la frase “Dios tiene el control” empezaron a circular todo tipo de comentarios respecto al estado de salud de Jessica.

La imagen fue suficiente para despertar preocupación, pues la también actriz ha atravesado episodios de salud complejos en los últimos años, y cada actualización sobre su bienestar se convierte en tema de conversación.

 

Aunque Jessica no ha entregado un comunicado oficial sobre lo que le sucedió, el impacto de su publicación fue inmediato, y la incertidumbre creció al recordar que meses atrás también compartió videos desde una clínica, estando muy afectada y con palabras de reflexión sobre lo frágil que es la vida.

¿Qué dijo Jessica Cediel sobre el acompañamiento de su familia?

Entre los contenidos que compartió, un mensaje dirigido a su madre tocó especialmente a los seguidores, pues expresó su gratitud por vivir junto a ella ese episodio tan fuerte.

Además, destacó el amor incondicional de su mamá y cómo verla conmovida por la situación le hizo valorar más el apoyo de su familia y el de sus seguidores en redes sociales.

Essica Cediel asiste a los Premios de la Música Latinoamericana 2019 en el Dolby Theatre.
Jessica Cediel reveló la razón por la que está alejada de las pantallas. Foto | Frazer Harrison.

Las palabras de Jessica no solo generaron empatía, sino que también desataron muchos comentarios sobre solidaridad y le recordaron diferentes momentos de su vida en los que ha podido enfrentar las situaciones con resiliencia.

¿Cuál es su estado actual y qué proyectos tiene en marcha?

Después de la publicación de la historia de Instagram, algunos seguidores recordaron que Jessica Cediel había compartido semanas atrás, que se encontraba en continua observación médica y que estaba estable.

Sus seguidores enviaron miles de mensajes de apoyo y solidaridad.
Jessica Cediel compartió una foto en camilla que preocupó a sus fans. / (Foto Gustavo Caballero / Getty Images via AFP)

Por lo que esta nueva alarma, deja en expectativa el estado de salud que se encuentra enfrentando y cuáles son los retos que debe seguir superando frente a su bienestar, además de cómo será la continuidad de sus proyectos personales y el regreso a los escenarios.

